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嘻小瓜應援周子瑜遭嗆「伸手牌」！　曝私下互動吐無奈心聲：習慣了

記者孟育民／台北報導

藝人嘻小瓜（謝紹宸）曾是TWICE周子瑜的舞蹈老師，雖然無法經常見面，但都有保持聯絡，近日因為在網路上提到想去參加子瑜的打歌舞台，慘遭酸民炎上。他今（18日）擔任台啤雲豹啦啦隊「浪LIVE」年度徵選會，無奈表示：「我已經習慣說被說蹭，我從來沒有任何事都要提到子瑜。」

▲▼嘻小瓜（右）跟Nike老師擔任電豹女徵選會的評審。（圖／想想時間有限提供）

▲嘻小瓜（右）跟Nike老師擔任電豹女徵選會的評審。（圖／想想時間有限提供）

周子瑜即將推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，身為好友兼前導師的嘻小瓜在threads發文，「有沒有人要去參加子瑜的打歌舞台，可以帶上我嗎？新手小白，我要怎麼參加呢？」沒想到卻遭到網友砲轟是「伸手牌」，他今受訪時表示，是睡醒突然發文，並沒有多想，自己也過了追星的年紀，感謝也有粉絲教他搶票，最後讓他成功搶到票。

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▲▼嘻小瓜應援周子瑜被酸。（圖／翻攝自IG）

▲嘻小瓜應援周子瑜被酸。（圖／翻攝自IG）

嘻小瓜雖然只有教周子瑜8個月到一年的時間，但兩人私下都有在聯絡，「我沒有特別一直講，大家不知道我們有多親密，會以為是我單方面在蹭，但其實我們撇除師生這件事還是會聊天，很感謝子瑜。」這次周子瑜推出個人專輯，嘻小瓜也有傳訊恭喜她，「我私底下I到不行，兩人到很I，所以我們是問溫馨聊天，她也定期會傳訊息給我。」問到這次去韓國會去找周子瑜嗎？他則說：「有時間才會約，我很不好意思打擾她。」

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嘻小瓜, 周子瑜, abouTZU, TWICE

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