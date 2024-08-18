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直擊／利特台灣交到朋友！隆重介紹2大咖　温昇豪、江宏傑現台下慌亂練應援

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王Super Junior連續3天在台北小巨蛋開唱，演唱會18日來到最後一天，8人穿著帥氣運動服從2樓升降台現身帶來開場歌曲，在唱到〈Wonder Boy〉時，始源大喊一聲「台灣」，接著利特接棒喊「I Love Taiwan」，全場尖叫聲幾乎掀頂。

▲▼▲▼ ▲▼▲▼ Super Junior。（圖／讀者提供）

▲SJ演唱會來到第三天。（圖／讀者提供）

演唱會一開場先帶來3首歌曲，8人輪流與粉絲打招呼，銀赫大喊「台北準備好了沒、「大家準備好了嗎」，然後換到新上任的隊長圭賢打招呼，他高喊：「台灣的朋友們大家好，來到演唱會的大家歡迎，我們是Super Junior。」歌迷則以練完的新鮮應援法回應「SJ大發」，他們嗨到要求安可。
演唱會來到第三天，SJ、粉絲的熱情都很高漲，東海以中氣十足的聲量大吼：「台灣的朋友們我是誰呀，我想聽你們的聲音大一點，我是誰呀，見到你們很高興。」始源秀出親切台語：「打給厚，哇系十元（台語），我是10塊錢始源。」全場笑出來。

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▲利特透露在台交到朋友了。（圖／讀者提供）

▲利特透露在台交到朋友了。（圖／讀者提供）

利特從17日就預告「新計劃」，演唱會18日才剛開始，他就馬上破題：「今天有兩位台北很厲害的藝人來了，温昇豪、江宏傑！」大螢幕馬上照到坐在2樓的温昇豪、江宏傑，成員驚呼「很帥、好帥」，但同時感到疑惑「他們是跟誰很親近」，利特則舉手表示：「（温昇豪、江宏傑）跟我！」所有成員虧他「你不是沒朋友嗎」，利特則賣關子：「我有新的項目，等一下再跟大家說。」

▲▼江宏傑、温昇豪努力練應援。（圖／讀者提供）

▲江宏傑、温昇豪努力練應援。（圖／讀者提供）

▲▼ 江宏傑、温昇豪。（圖／讀者提供）

▲江宏傑、温昇豪入場就引起注目，粉絲上前合照。（圖／讀者提供）

利特交到台灣朋友，突然自爆與温昇豪、江宏傑有私交，令眾人感到訝異不已。但有趣的是，SJ演唱會向來以「粉絲應援」出名，温昇豪、江宏傑初來乍到，稍早有坐在兩人的附近觀眾向《ETtoday》透露：「温昇豪、江宏傑正在手忙腳亂地練應援。」認真模樣很可愛。

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