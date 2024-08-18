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SJ始源現身台北教會做禮拜！成員趴趴走行蹤曝光　粉絲笑「演唱會是順便」

記者劉宛欣／綜合報導

韓流帝王Super Junior於16日起連續3天在台北小巨蛋開唱，3場共吸引2萬5500人到場朝聖，他們以「SUPER SHOW」演唱會系列睽違2年回到台灣，成員們在演唱會外的時間也抓緊機會四處觀光，成員東海曬出上健身房的照片，利特、神童跑去打高爾夫，身為虔誠基督教信徒的始源則在18日跑去東湖某教會做禮拜，讓不少粉絲幽默直呼他們根本是「順便來開演唱會」。

▲SJ成員們紛紛把握在台灣的時間四處趴趴走。（圖／翻攝始源X、利特、東海Instagram）

▲始源在X紀錄上教會前的模樣。（圖／翻攝始源X）

始源18日在X（舊稱推特）曬出一系列照片，包含在飯店喝咖啡的自拍照，還有前往位於東湖的某教會做禮拜的現場照，另外，他也將領到的教會週報拍下做紀錄。另一方面，東海則是上傳了去知名連鎖健身房運動的限時動態，演唱會之餘仍不忘鍛鍊身體，利特、神童則是曬出了跑到宜蘭打高爾夫球的影片。

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▲SJ成員們紛紛把握在台灣的時間四處趴趴走。（圖／翻攝始源X、利特、東海Instagram）

▲SJ成員們紛紛把握在台灣的時間四處趴趴走。（圖／翻攝始源X、利特、東海Instagram）

▲SJ成員們紛紛把握在台灣的時間四處趴趴走。（圖／翻攝始源X、利特、東海Instagram）

▲成員們紛紛把握在台灣的時間四處趴趴走。（圖／翻攝始源X、利特、東海Instagram）

Super Junior即將成軍20週年，在台灣擁有數量極多的忠實粉絲，他們也因此相當關心台灣時事，得知台灣「台北大巨蛋」即將開放舉行演唱會，利特當場許願20週年前進大巨蛋，是第一組主動開口要唱大巨蛋的韓團，全場掀起暴動尖叫聲。事實上，金希澈近年來沒有參與演唱會活動，但他從去年起便預告會參與20週年回歸活動，若大巨蛋敲碗成真，對於粉絲與團體來說皆意義非凡。SJ於17日結束第二天演唱會，18日晚間6點預計進行第三場專場活動。

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關鍵字

SUPER JUNIOR, 始源, 利特, 東海, 神童

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