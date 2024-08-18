邱偲琹三度批陳天仁「選擇令人無解」　閨蜜決裂認：說不難過是假的

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陳天仁日前被爆在與饒舌歌手皇毅交往期間劈腿，她和男方為此隔空開戰。不僅如此，閨蜜邱思琹也疑似和她決裂，在兩度發出影射PO文後，邱思琹18日又發文「說不難過是假的」，並表示這次自己最後一次發言。

▲邱偲琹和陳天仁原是好閨蜜。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

邱思琹在Threads表示，對方的錯本來是可以隨著時間流逝被淡忘，並獲得原諒的，「但是後續的每個選擇，都太令人無解了。」她也坦言，自己其實有點難過，「更多的是感慨吧。」顯然對於好友的作法感到難以認同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邱偲琹發文。（圖／翻攝自Threads／ally199874）

據悉，邱思琹的男友郭方儒與皇毅是好朋友，三人還曾一同出遊過，因此邱思琹特別關心此事。而邱思琹也表示，這將是她最後一次對這件事情發表意見，喊話陳天仁說：「希望有天你回首，你會真的知道自己做了什麼樣的選擇。」

▲邱偲琹和男友、皇毅一起到日本玩。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

【邱思琹全文】

本來的錯

是可以隨時時間流逝

而被淡忘

然後原諒的

但是後續的每個選擇

都太令人無解了

老實說 不難過是假的

更多的是感慨吧

這是最後一次做發言了

希望有天你回首

你會真的知道自己做了什麼樣的選擇。