邱偲琹三度批陳天仁「選擇令人無解」　閨蜜決裂認：說不難過是假的

記者蔡宜芳／綜合報導
女星陳天仁日前被爆在與饒舌歌手皇毅交往期間劈腿，她和男方為此隔空開戰。不僅如此，閨蜜邱思琹也疑似和她決裂，在兩度發出影射PO文後，邱思琹18日又發文「說不難過是假的」，並表示這次自己最後一次發言。
▲邱偲琹和陳天仁原是好閨蜜。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）
邱思琹在Threads表示，對方的錯本來是可以隨著時間流逝被淡忘，並獲得原諒的，「但是後續的每個選擇，都太令人無解了。」她也坦言，自己其實有點難過，「更多的是感慨吧。」顯然對於好友的作法感到難以認同。
▲邱偲琹發文。（圖／翻攝自Threads／ally199874）
據悉，邱思琹的男友郭方儒與皇毅是好朋友，三人還曾一同出遊過，因此邱思琹特別關心此事。而邱思琹也表示，這將是她最後一次對這件事情發表意見，喊話陳天仁說：「希望有天你回首，你會真的知道自己做了什麼樣的選擇。」
▲邱偲琹和男友、皇毅一起到日本玩。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）
【邱思琹全文】
本來的錯
是可以隨時時間流逝
而被淡忘
然後原諒的
但是後續的每個選擇
都太令人無解了
老實說 不難過是假的
更多的是感慨吧
這是最後一次做發言了
希望有天你回首
你會真的知道自己做了什麼樣的選擇。
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