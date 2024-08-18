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吳謹言生日直播熱爆！　公司下班「大樓空調全關了」手當扇子用

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星吳謹言憑復仇劇《墨雨雲間》翻紅，本月16日她迎接34歲生日，特地舉行生日直播。然而她直播時突然感覺好熱，原來是公司下班大樓空調都關了，令粉絲心疼「好慘」。

▲吳謹言憑《墨雨雲間》翻紅，生日直播中，公司因下班空調全關了，引發議論。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言憑《墨雨雲間》翻紅，近日生日特別舉行直播。（圖／翻攝自微博）

網友轉發直播片段，吳謹言戴上金色長捲髮，再配戴白色花朵組成的花冠，背景有一個金色的小皇冠，以及「HAPPY BIRTHDAY」裝飾。她妝容精緻，雙頰泛著紅暈，唇色豔麗，正在吃東西的時候，突然問鏡頭外的工作人員：「咱們沒開空調嗎？」工作人員低聲回答「下班了」，她震驚摀嘴，「這真的很熱，因為下班了，大樓的空調都關了」。

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▲吳謹言憑《墨雨雲間》翻紅，生日直播中，公司因下班空調全關了，引發議論。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言扮裝生日直播喊熱，手當扇子用。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言憑《墨雨雲間》翻紅，生日直播中，公司因下班空調全關了，引發議論。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言向網友解釋，因為公司下班了大樓關掉空調。（圖／翻攝自微博）

網友留言問經紀公司老闆于正「怎麼不給吳姐開空調」，于正回答：「不知道，剛剛得知，陪她過完生日就離開了。」

粉絲心疼開嗆「吳姐就這待遇嗎？她應該現在是于正公司的一姐了吧？生日直播為啥不能安排去酒店過？於大媽真是不上心，是不是搞區別對待啊？」、「其他人是都不知情嗎，燈都開著呢，大熱天也不給人留個空調，不怪粉絲問一嘴」。

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