ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女粉丟性感內衣！婁峻碩秀驚人SIZE「比他臉大」　邱鋒澤也收到了

記者吳睿慈／台北報導

婁峻碩解鎖新加坡開個唱，他以分身「柚子」在海外首唱主演電影《夏日的檸檬草》主題曲〈不小心〉，還找來好友邱鋒澤對唱〈深淵〉男分男捨上演雙帥同框嗨翻全場，沒想到一舉引爆新加坡粉絲的熱情連翻應援，不僅為他獻上蛋糕驚喜慶生，還公然上演「胸罩的逆襲」紛紛丟性感內衣上台向他示愛，讓接連收到一大堆內衣的他傻笑稱自己又變「內衣富翁」。

▲▼婁峻碩解鎖新加坡個唱邀邱鋒澤。（圖／想不到音樂工作室提供）

▼▲婁峻碩再一次當起「內衣富翁」，這次收到的SIZE驚人。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲▼婁峻碩解鎖新加坡個唱邀邱鋒澤。（圖／想不到音樂工作室提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

婁峻碩新加坡開唱獲粉絲熱情丟「內衣」逆襲示愛，這也是繼在香港開唱後，他再度於海外當起「內衣店老闆」，開玩笑說：「工作室擺內衣禮物的衣櫥快塞不下了。」場上找來邱鋒澤助陣，兩人唱完〈深淵〉後，歌迷立刻送上內衣，隨後更加碼丟內褲，讓邱鋒澤興奮地笑說：「這是我第一次在台上收到內衣！」而粉絲丟上台的內衣SIZE也很驚人，幾乎比婁峻碩臉還大。

▲▼婁峻碩解鎖新加坡個唱邀邱鋒澤。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲粉絲為婁峻碩慶生，好兄弟邱鋒澤也在場。（圖／想不到音樂工作室提供）

演唱會上，粉絲幫9月生日的婁峻碩提前慶生，他喜收蛋糕，當下許願：「希望五堅情接下來的新專輯能受到大家喜歡，更期望明年五堅情能來新加坡辦全新的巡演！」此話一出歡聲雷動，還有歌迷在台下喊「五堅情一起拍電影」，兩人笑說：「加碼許願，呼喚新加坡的乾爹乾媽能幫忙五堅情實現一起拍電影的願望！」

婁峻碩在演唱會上火力全開，換上背心秀出精實臂膀，台下歌迷猛喊「脫掉」，只是他最近因在各地宣傳，沒能忍住美食誘惑，求饒表示「先不要，身材有點hold不住，請大家見諒！」允諾下一趟新加坡咖唱，「我一定『脫』給大家看！」

▲▼婁峻碩解鎖新加坡個唱邀邱鋒澤。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲婁峻碩最近當空中飛人，靠美食紓壓，求饒歌迷「不能脫」。（圖／想不到音樂工作室提供）

婁峻碩近期當起空中飛人，忙碌工作之餘靠吃美食紓壓解放心靈，最近因為電影、演唱會、當男團選秀導師而飛遍各城市，有空就把當地美食全吃一輪，光是上周接連跑首爾再飛到新加坡，舉凡韓式燒肉、炸雞、新加坡螃蟹全都不放過，把減肥暫時放一邊的他提及韓國錄影之行，他笑稱根本是美食填飽之旅：「我上次去韓國疫情前，所以這次去很興奮，這次抱著是出遊的感覺，該吃的東西都不放過，燒肉跟炸雞，吃好吃滿！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

推薦閱讀

李易認了太快結婚「個性還沒磨合」！　13年失去太多：再一次不會生子

李易認了太快結婚「個性還沒磨合」！　13年失去太多：再一次不會生子

《百靈果》凱莉「產後照太真實」震撼1.6萬人！臉微血管破掉：生一次就夠了

《百靈果》凱莉「產後照太真實」震撼1.6萬人！臉微血管破掉：生一次就夠了

Lisa夏威夷約會又被目擊！　「菜單入鏡」網全歪樓：太瘋狂了

Lisa夏威夷約會又被目擊！　「菜單入鏡」網全歪樓：太瘋狂了

女粉求比❤…王陽明「我不比娘砲動作」！畫面曝光：懂我的就知道

女粉求比❤…王陽明「我不比娘砲動作」！畫面曝光：懂我的就知道

峮峮跳開場舞「倒出隊伍」被拍出糗一幕！尷尬苦笑：已經很努力了

峮峮跳開場舞「倒出隊伍」被拍出糗一幕！尷尬苦笑：已經很努力了

《下女》影后不倫戀穩交9年　羞埋進大22歲導演懷裡：好愛你的電影

《下女》影后不倫戀穩交9年　羞埋進大22歲導演懷裡：好愛你的電影

邱淑貞全裸拍《赤裸羔羊》卻三點不露！　藏32年關鍵原因揭密

邱淑貞全裸拍《赤裸羔羊》卻三點不露！　藏32年關鍵原因揭密

小A辣「穿60kg禮服」代表台灣選美！比賽影片曝光　她喊：骨頭快散掉

小A辣「穿60kg禮服」代表台灣選美！比賽影片曝光　她喊：骨頭快散掉

黃嘉千成功離婚「夏克立首發聲」！　遭法院禁做1事：可能會在台入獄

黃嘉千成功離婚「夏克立首發聲」！　遭法院禁做1事：可能會在台入獄

韓3大電視台巴黎奧運收視太慘！　「虧損達百億」下屆恐不轉播了

韓3大電視台巴黎奧運收視太慘！　「虧損達百億」下屆恐不轉播了

鳳梨入珠「1個月後動手術拿掉」剩86顆！血腥畫面曝 鬆口原因：很吃力

鳳梨入珠「1個月後動手術拿掉」剩86顆！血腥畫面曝 鬆口原因：很吃力

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李易認了太快結婚「個性還沒磨合」！　13年失去太多：再一次不會生子

《百靈果》凱莉「產後照太真實」震撼1.6萬人！臉微血管破掉：生一次就夠了

Lisa夏威夷約會又被目擊！　「菜單入鏡」網全歪樓：太瘋狂了

女粉求比❤…王陽明「我不比娘砲動作」！畫面曝光：懂我的就知道

峮峮跳開場舞「倒出隊伍」被拍出糗一幕！尷尬苦笑：已經很努力了

《下女》影后不倫戀穩交9年　羞埋進大22歲導演懷裡：好愛你的電影

邱淑貞全裸拍《赤裸羔羊》卻三點不露！　藏32年關鍵原因揭密

小A辣「穿60kg禮服」代表台灣選美！比賽影片曝光　她喊：骨頭快散掉

黃嘉千成功離婚「夏克立首發聲」！　遭法院禁做1事：可能會在台入獄

韓3大電視台巴黎奧運收視太慘！　「虧損達百億」下屆恐不轉播了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

婁峻碩, 邱鋒澤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 拳上番外篇／統神打出「學生妹軟拳」嚇傻　白衣男笑意還是藏不住
  2. 吳謹言生日直播熱爆！　公司下班「大樓空調全關了」手當扇子用
  3. 女粉丟性感內衣！婁峻碩秀驚人SIZE「比他臉大」　邱鋒澤也收到了
  4. 郭鑫《康熙》爆紅「消失6年赴陸發展」！認了：缺乏安全感　現況曝光
  5. 李洋、王齊麟「米其林double date」甜摟女友腰！六月爽收禮物：大驚喜
  6. 情婦竟動女兒！張娜拉霸氣開鍘腹黑小三　《好搭擋》收視飆破21.5%
  7. 2800億富婆為鄭秀文慶生！　兩人深厚交情曝…同框鍾楚紅像3姊妹
  8. 快訊／「法國美男始祖」亞蘭德倫88歲過世！天菜臉蛋爆紅　曾來台頒金馬
  9. 拳上爆衝突！統神狂吼「我叫你閉嘴」　蹦闆岔賭：打輸我退自媒體
  10. 鳳小岳熱血狂秀吉他SOLO！《披荊4》首次公演奪冠　卻因這點很遺憾

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366