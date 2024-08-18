女粉丟性感內衣！婁峻碩秀驚人SIZE「比他臉大」　邱鋒澤也收到了

記者吳睿慈／台北報導

婁峻碩解鎖新加坡開個唱，他以分身「柚子」在海外首唱主演電影《夏日的檸檬草》主題曲〈不小心〉，還找來好友邱鋒澤對唱〈深淵〉男分男捨上演雙帥同框嗨翻全場，沒想到一舉引爆新加坡粉絲的熱情連翻應援，不僅為他獻上蛋糕驚喜慶生，還公然上演「胸罩的逆襲」紛紛丟性感內衣上台向他示愛，讓接連收到一大堆內衣的他傻笑稱自己又變「內衣富翁」。

▼▲婁峻碩再一次當起「內衣富翁」，這次收到的SIZE驚人。（圖／想不到音樂工作室提供）



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婁峻碩新加坡開唱獲粉絲熱情丟「內衣」逆襲示愛，這也是繼在香港開唱後，他再度於海外當起「內衣店老闆」，開玩笑說：「工作室擺內衣禮物的衣櫥快塞不下了。」場上找來邱鋒澤助陣，兩人唱完〈深淵〉後，歌迷立刻送上內衣，隨後更加碼丟內褲，讓邱鋒澤興奮地笑說：「這是我第一次在台上收到內衣！」而粉絲丟上台的內衣SIZE也很驚人，幾乎比婁峻碩臉還大。

▲粉絲為婁峻碩慶生，好兄弟邱鋒澤也在場。（圖／想不到音樂工作室提供）



演唱會上，粉絲幫9月生日的婁峻碩提前慶生，他喜收蛋糕，當下許願：「希望五堅情接下來的新專輯能受到大家喜歡，更期望明年五堅情能來新加坡辦全新的巡演！」此話一出歡聲雷動，還有歌迷在台下喊「五堅情一起拍電影」，兩人笑說：「加碼許願，呼喚新加坡的乾爹乾媽能幫忙五堅情實現一起拍電影的願望！」

婁峻碩在演唱會上火力全開，換上背心秀出精實臂膀，台下歌迷猛喊「脫掉」，只是他最近因在各地宣傳，沒能忍住美食誘惑，求饒表示「先不要，身材有點hold不住，請大家見諒！」允諾下一趟新加坡咖唱，「我一定『脫』給大家看！」

▲婁峻碩最近當空中飛人，靠美食紓壓，求饒歌迷「不能脫」。（圖／想不到音樂工作室提供）



婁峻碩近期當起空中飛人，忙碌工作之餘靠吃美食紓壓解放心靈，最近因為電影、演唱會、當男團選秀導師而飛遍各城市，有空就把當地美食全吃一輪，光是上周接連跑首爾再飛到新加坡，舉凡韓式燒肉、炸雞、新加坡螃蟹全都不放過，把減肥暫時放一邊的他提及韓國錄影之行，他笑稱根本是美食填飽之旅：「我上次去韓國疫情前，所以這次去很興奮，這次抱著是出遊的感覺，該吃的東西都不放過，燒肉跟炸雞，吃好吃滿！」