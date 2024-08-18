情婦竟動女兒！張娜拉霸氣開鍘腹黑小三　《好搭擋》收視飆破21.5%

記者吳睿慈／綜合報導

律政職人韓劇《好搭檔》由張娜拉、南志鉉主演，雖遇奧運停播3週，但最新2集播出後，女主角張娜拉「斷崖式」開除腹黑小三，再加上破壞南志鉉父母婚姻的第三者竟侵門踏戶威脅又討房產，最終被張娜拉冷酷斥責「滾出去」，情節大快人心，收視率狂飆至17.7%，最高收視飆破21.5%。

▲▼張娜拉霸氣開鍘腹黑小三，《好搭擋》收視飆破21.5%。（圖／愛奇藝國際站提供）



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《好搭檔》第6、7集播出後引爆觀眾的熱情，最新劇情中，車恩京（張娜拉飾演）正式開打離婚官司後，小三越來越過火，竟把腦筋動到女兒身上，她忍無可忍）終於以「斷崖式」開除老公情婦崔莎拉（韓材利飾演）趕出公司。

厲害的是，車恩京先幫崔莎拉升官，讓女方得到夢寐以求的首席室長職位，隨後立即以違反公司規定為由解僱，讓小三一天之內從天堂掉進地獄，觀眾無不大呼痛快。

▲▼張娜拉聯手南志鉉擊退小三。（圖／愛奇藝國際站提供）

另一方面，韓宥利（南志鉉飾演）在職場上表現出色，卻引來了當年破壞她父母婚姻的第三者直闖律師事務所，此舉也讓車恩京得知自己曾任韓宥利父親離婚案的律師，小三不僅誓言要取得韓父的房子，還威脅車恩京得開除韓宥利才肯罷休，車恩京透過韓母釐清內情並獲得關鍵證據，待小三再次來鬧時便當場秀出證據拆穿騙局，最後冷酷地斥責：「滾出去！」這一情節也再次大快人心。

《好搭檔》劇情高潮迭起，儘管因逢奧運停播三週，但熱度依然不減，據韓國尼爾森統計，本週最新兩集的全國收視率飆升至17.7%，瞬間最高收視更達到21.5%，吸引了343萬韓國觀眾同步收看，登上全韓國同時段及本週所有節目的收視冠軍。戲劇在愛奇藝國際站上架播出中。