結完帳「咖啡杯被多加1物」！泱泱謝眼尖店員…淚眼：也太貼心

記者潘慧中／綜合報導

泱泱（吳泱潾）2017年正式成為《木曜4超玩》主持群後，就此打開知名度。平常工作忙碌的她，仍不時會在社群網站記錄生活點滴，17日更分享咖啡廳店員的一個超暖舉動，讓她感動直呼：「太貼心！」

▲泱泱分享買咖啡的經歷。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



泱泱在Instagram限時動態透露，17日看完醫生準備騎YouBike回家的路上，因為想順道買杯咖啡，便直接進了一間咖啡廳。沒想到結帳時，店員突然脫口一句話：「YouBike？那我幫妳封膜。」

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▲泱泱謝謝眼尖店員。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



店員眼尖發現騎腳踏車的泱泱可能不方便放咖啡，便主動幫忙封膜的舉動，讓她感動地附上兩個淚眼的表情符號說：「也太貼心了吧！」雖然她本人沒有入鏡，但拍下了咖啡，記錄下這感動的一刻。

▲▼泱泱稱讚店員太貼心。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



事實上，大食量的泱泱每次錄製節目或聚餐時，通常都不太忌口，非常愛喝手搖飲的她曾經1天喝2杯珍珠奶茶。但若下定決心減肥，她便會調整飲食習慣，除了戒喝含糖飲料，她還遵守了教練建議的「少量多餐」和「少油、少鹽、無糖」2大原則，並搭配有氧運動和重訓。