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李易認了太快結婚「個性還沒磨合」！　13年失去太多：再一次不會生子

記者田暐瑋／綜合報導

李易與六月結婚多年，一度爆出婚變分居消息，但雙方否認，並一同現身活動闢謠，李易還開玩笑說：「我只能說哪一天真的分開，一定會跟大家講。」近日他上節目鬆口吐實13年婚姻的真實心聲，坦言因為孩子失去了很多選擇，如果再來一次，不會生小孩。

▲李易坦言太快結婚。（圖／翻攝自花甲少年趣旅行臉書）

▲李易坦言太快結婚。（圖／翻攝自花甲少年趣旅行臉書）

李易在《花甲少年趣旅行》中吐露對13年婚姻的真心話，覺得當初太快結婚，「有很多東西上面其實個性是還沒磨合好，如果這樣我選擇一次，會晚一點結婚。」至於年紀輕輕就生了孩子，如果再來一次，他也坦言不會生，「其實是對我來講是我失去了很多的自由、時間、選擇，以第一直覺現實面來看（的話）。」

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▲李易坦言太快結婚。（圖／翻攝自花甲少年趣旅行臉書）

▲李易坦言太快結婚。（圖／翻攝自花甲少年趣旅行臉書）

李易接著解釋，當然現在很愛小孩，但如果從現實層面來看，「我就是一個浪子，我其實常常背包背著，我想要去哪我就去哪裡，我就是這樣子，我到哪裡我都可以，但是問題是你現在有小孩，要承擔這個責任這個責任，就是必須陪伴。」

由於是在單親家庭中成長，李易深知父母陪伴孩子的重要性，「他（爸爸）明明就是在我家旁邊開店，但他就很忙，可是他給你很好的生活環境，給你很好的…衣食無缺，優渥的生活，可是我覺得就是少了一點。」

▲▼「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」-李易,六月。（圖／記者黃克翔攝）

▲李易和六月。（圖／記者黃克翔攝）

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