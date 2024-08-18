向佐《披荊4》跳太差突然走人！被MIYAVI氣抓衣領…AKIRA高EQ勸架

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《披荊斬棘4》於8月初開始播出，林志玲老公、放浪兄弟的AKIRA以黑澤良平跨海參加，與日本搖滾歌手MIYAVI，大陸樂團「二手玫瑰」主唱梁龍、港星向佐組隊。然而彩排向佐跟不上節奏，隨後更丟一則簡訊就離開，氣氛一度火爆。

▲《披荊斬棘4》向佐彩排跳不好，節目總導演點出問題，負責編舞的AKIRA自責落淚。（圖／翻攝自YouTube）

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向佐是武打演員出身，參加綜藝節目挑戰歌舞，而他遲遲跟不上AKIRA的編舞，節目總導演向4人說實話「應該跳齊的舞也沒有跳齊」、「喊吼連這個都喊不齊」，建議眾人應該要想辦法解決。總導演的說法，令負責創作編舞的AKIRA聽了相當自責，當場落下男兒淚。

而向佐被點名跟不上另外3人。他向總導演解釋「他們都有幫助我很多，尤其黑澤哥哥，就是比如昨天我們練了15個小時……」，然而總導演直言「你沒有辦法跟觀眾講過程的，觀眾只看節目」。他原本還與隊友討論如何改進，突然開口說「他們發訊息給我」，接著拿起包包起身離開房間，接著傳簡訊，「我不應該在這裡，能和這些專業人士一起合作真的很榮幸，但我不想拖大家的後腿」。

▲向佐解釋其他哥哥幫忙練習，總導演表示「沒有辦法跟觀眾講過程」。（圖／翻攝自YouTube）

▲眾人討論時，向佐拿包包起身表示要先離開。（圖／翻攝自YouTube）

▲向佐傳簡訊通知大家自己走了，「也許我原本就不應該在這裡」。（圖／翻攝自YouTube）

MIYAVI得知後馬上去追人，打電話給向佐口氣嚴肅說：「你這樣做一點都不酷，不要浪費AKIRA在你身上花的時間，不要浪費我們在一起的時間，這樣一點都不酷」、「回來！」當他在停車場見到向佐，立即上前抓住對方衣領：「他花了15小時陪你練習，為什麼你要離開！」而AKIRA、梁龍擋在兩人之間努力安撫，避免爆發更激烈的衝突。

▲MIYAVI追出去找人，見到向佐氣抓他衣領。（圖／翻攝自YouTube）

AKIRA強調向佐也是專業的人，鼓勵一定做得到，向佐在眾人力勸後留下，MIYAVI建議加入武打動作元素。最後4人團隊表演〈自由飛翔〉，改編的是「鳳凰傳奇」的歌曲。

▲MIYAVI跟向佐說：「他花了15小時陪你練習！」AKIRA擋在中間勸架。（圖／翻攝自YouTube）

節目播出後，兩位日星不放棄溝通的態度被狂圈粉，有人形容「我覺得這完美地展現了真正的專業人士與那些只是因為裙帶關係而出名的人之間的差異」、「日本藝人真的很認真，佩服」、「不知不覺被雅（MIYAVI）和AKIRA圈粉了，很喜歡他們的態度，梁龍大哥也很好」、「志玲姊姊真的選對老公！Akira溫柔有耐性、會鼓勵人、默默支援、有素質、敬業、脾氣好」。

向佐被形容「像被慣壞的孩子」、「向佐這年紀了，處理事情太不成熟，這樣的態度就不該來參加，看看其他人對舞台的敬畏，你只想逃避」。更有網友稱「如果這不是劇本，那就很懷疑他的家教是0，真的」。而第一次公演（簡稱：一公）結束後，向佐與李澤鋒、沈震軒遭到淘汰。