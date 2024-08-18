孫安佐直接宣戰燒打雞「勝率70％」！　爆粗口開嗆：我準備好了

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐近日於《拳願》中與評審之一、「台中燒打雞」韓森意外發生肢體衝突，引發外界關注，他17日發布新影片，自信宣言在10月的擂台對決中，自己會有70%的勝率。

▲孫安佐宣戰燒打雞。（圖／翻攝自孫安佐IG）



孫安佐17日在IG發布影片，開頭表示：「為自己為家人奮戰一場！」被問到對有可能在10月登場的拳賽有多少勝算？他自信表示：「Fxxking 70%！」屆時若比賽時間確定，將再進行一輪訓練，「我訓練從來沒有偷懶過。」還特別標註了《拳願》和對手「燒打雞」，表示已經準備好了，開戰意味十足。

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在與韓森的衝突後，孫安佐表現出輕鬆的態度，向外界及其父母保證：「你兒子很耐打，我沒問題。」進一步質疑《拳願》主辦，「我覺得這個事情是主辦方的問題，節目還沒上，畫面就被外流上媒體，讓他們處理一下吧，不關我的事。」

▲孫安佐宣戰燒打雞。（圖／翻攝自孫安佐IG）



至於是否答應拳戰孫安佐，韓森回應《ETtoday新聞雲》記者，他表示本身就有計畫要參加《拳願》第21屆比賽，「對手是誰，我也不排斥阿，既然現在有那麼多網友期待看到這場，我想跟安佐說，如果你連我都打不過的話，別老是說什麼，要去烏克蘭打仗、要去拯救誰，你先救救你自己、救救你父母吧，如果覺得你是男子漢，先打過我再說，許多網友就想看我跟你打一場，你敢嗎？」