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《航海王》薩波換聲優正式登場！網讚聲音零違和…笑認：是白龍啊

記者陳芊秀／綜合報導

70歲日本聲優古谷徹爆出不倫粉絲逼墮胎醜聞，宣布退出《航海王》薩波、《名偵探柯南》安室透的配音工作。而《航海王》薩波改由36歲入野自由配音，18日播出最新一集，吸引大批動漫迷關注。

▲▼《航海王》薩波換新聲優正式登場，網朝聖新聲音「是白龍啊！」（圖／翻攝自X）

▲《航海王》薩波換新聲優入野自由，18日正式登場。（圖／翻攝自X）

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據日媒《Oricon》報導，《航海王》18日播出第1116集「讓我們去取回來吧！巴基的大宣言」，入野自由配音的薩波正式登場，第一句台詞是笑著說「哈哈哈」，並向同伴們說「大家我回來了！」

入野自由過去配音代表作無數，包括《神隱少女》的白龍、《阿松》的松野輝松、《我們仍未知道那天所看見的花名（未聞花名）》的宿海仁太，以及《聲之形》石田將也。如今再加上《航海王》的薩波，事前已經深獲期待。

▲▼《航海王》薩波換新聲優正式登場，網朝聖新聲音「是白龍啊！」（圖／翻攝自X）

▲入野自由配音無數經典動漫人物。（圖／翻攝自IG）

最新一集播出後，日網紛紛比較新舊版薩波，有人留言「薩波的聲音完全沒有違和感」、「新的薩波配音就是千與千尋裡白龍的那個人吧」、「這樣也不錯」、「薩波感覺變得更清爽了」、「聲音變年輕了」、「感覺非常好」。也有部分觀眾認為，還是不習慣薩波的新聲音，「已經很習慣古谷徹了，還是有一點違和感」。

▲▼《航海王》薩波換新聲優正式登場，網朝聖新聲音「是白龍啊！」（圖／翻攝自X）

▲▼《航海王》薩波換新聲優正式登場，網朝聖新聲音「是白龍啊！」（圖／翻攝自X）

▲日網稱讚入野自由配音新薩波，沒有違和感，更有人笑認：「是《神隱少女》的白龍啊！」（圖／翻攝自X）

而古谷徹也退出《名偵探柯南》安室透的配音，且安室透接班聲優尚未敲定。目前薩波聲優交棒給入野自由，可說大獲好評，日網也緊張起安室透人選，「希望可以找年紀與角色相仿的」、「薩波的聲音更換這件事我倒沒什麼意見，真正讓我擔心的是安室透的聲音」。

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