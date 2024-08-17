小A辣「穿60kg禮服」代表台灣選美！比賽影片曝光　她喊：骨頭快散掉

記者劉宛欣／綜合報導

網紅小A辣在經歷手術後，近年對自己越來越有自信，不吝分享姣好身材，豪爽直率的作風收到網友歡迎，她近日代表台灣前往泰國參加「蒂芬妮國際皇后小姐（Miss International Queen）」選美比賽，比賽也在稍早結束，她17日在Instagram分享一系列的影片，透露自己背負了60公斤重的禮服完賽，也感謝台灣粉絲對她的支持。

▲小A辣代表台灣前往泰國參加選美比賽。（圖／翻攝自小A辣Instagram）

小A辣17日在Instagram發文，曬出了她上台的數個短片，寫下「就在剛剛我完成了國家代表服走秀展示，花的背板30公斤，身上的禮服20公斤，差點我骨頭要散掉了」，所幸她還是順利地完成比賽，感激地表示「謝謝你們的支持」，此外，限時動態也記錄了她幕後上妝、前往比賽場地的過程，網友紛紛湧入留言表示支持「真的好美」、「妳最棒！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小A辣曬出參賽過程。（圖／翻攝自小A辣Instagram）

此前，小A辣曾曬出多張選美形象照，並分享了網友私訊的內容「說我35歲那麼老了，還那麼矮還敢來選美，少丟人了」，她透露如果今年再不來參加就沒機會了，因為比賽的上限報名年齡就是35歲。此外，她也提到參賽是為了達成夢想，還有想要留下美好的回憶，所以當她站在其他佳麗旁邊時，也盡量把自己打扮得很年輕，「不然我壓力也很大好嗎？」如今順利完賽，也讓許多支持她的網友替她感到開心。