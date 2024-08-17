何如芸出書分享會「3藝人好友」驚喜現身　曝截稿前趕工：太痛了

記者黃庠棻／台北報導

藝人何如芸於今年六月完成人生第一本著作《誰的內心不是五勞七傷？但我們依然晶光燦爛！》，因常在臉書上分享自己的生活與人生經驗，這些真實的故事讓她的文筆被出版社相中，最終促成了這本書的誕生。新書上市即一掃而空，如此亮眼的銷售成績，讓出版社緊急二刷。

▲何如芸多了作家身份。（圖／齊石傳播提供）

何如芸以真摯的文筆，迅速蟬聯暢銷排行榜，帶領無數讀者進入她的內心世界，分享她的掙扎與成長，今（17日）舉行首場新書分享會，何如芸看到現場滿滿的讀者，難掩興奮情緒「期待很久的見面會，一個月前我就想好了服裝和開場白。」

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▲何如芸出席新書分享會。（圖／齊石傳播提供）

分享會上，邀請到和何如芸相識34年的大學學姐趙靖宇主持，趙靖宇還特地曬出兩人當年的合照，直呼「何如芸大學時就是一位純真可愛陽光的漂亮女孩，34年後，她始終沒變，歷經風霜苦難，五勞七傷，但依然晶光燦爛！」

▲何如芸出席新書分享會。（圖／齊石傳播提供）

而活動現場除了精彩的分享及簽名環節外，何如芸也開心和讀者一一握手、合照，久違地與大家近距離交流，現場觀眾都相當熱情地回饋自己的故事和讀後感受，場面充滿溫馨、相互鼓勵的正能量，圈內好友王宇婕、林筳諭、KID也都到場支持，看出何如芸的好人緣。

▲何如芸圈內好友王宇婕、林筳諭、KID也都到場支持。（圖／齊石傳播提供）

何如芸的新書自上市以來，即引發許多粉絲讀者們的強烈共鳴，紛紛到何如芸的社群上留言表達感觸與心情，他們表示在面對生活中的挑戰時，書中內容讓他們找到了慰藉，分享也曾經歷過類似生活陷入困境，難以找到出路的情況，但在閱讀《誰的內心不是五勞七傷？但我們依然晶光燦爛！》後，心境開始逐漸改變，感覺自己找到了新的方向。

▲何如芸新書受到許多讀者喜愛。（圖／翻攝自何如芸臉書）

此外，何如芸也透露雖然在2年前就和出版社簽約，但自己是一直到接近截稿日才開始全力以赴地趕工，坦言始終沒有下筆的原因「我現在終於知道為什麼我潛意識不想做這件事，因為很痛。」，但曾經的焦慮與不安，也都成為她創作的重要來源。當拿到樣品書的那一刻，直呼「我現在很興奮，做了之後才發現，我最想做的事原來是寫作，這讓我有無比的快樂！」她希望有相似際遇的人，能夠從書中找到一些鼓舞和方向。

▲何如芸新書受到許多讀者喜愛。（圖／齊石傳播提供）

《誰的內心不是五勞七傷？但我們依然晶光燦爛！》不僅是一本書，更是一種生活的態度，在分享會上，何如芸強調，她寫這本書的初衷並不是想要讓讀者感到悲傷，而是期待在那些淚水之後，能夠迎來人生的笑聲。她鼓勵每一位讀者在面對困難時，依然能夠保持內心的光輝，勇敢追尋自己的夢想。