陳柏霖還原「邀舒華看首映」過程　被問朝聖(G)I-DLE演唱會回應了

記者黃庠棻／台北報導

陰間喜劇電影《鬼才之道》7日上映後好評如潮，隨著中元節的到來，今（17）日演員陳柏霖、王淨、百白、瘦瘦現身圓山舉辦「中元節厲鬼派對」，邀請影迷共襄盛舉，現場民眾擠爆舞台區，就為了一睹演員風采。而陳柏霖被問到舒華回台朝聖一事，也驕傲地給出回應。

▲陳柏霖、王淨、百白、瘦瘦出席《鬼才之道》中元節厲鬼派對 。（圖／記者李毓康攝）

陳柏霖被問到舒華特地回台灣到電影院朝聖《鬼才之道》，也大方還原了邀約對方看首映的過程，坦言兩人之前合拍過旅遊節目，是在紐西蘭認識的，害羞說道「她知道我們有新電影，就特別來支持我們，很開心她喜歡」。

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▲陳柏霖還原邀請舒華看首映的過程。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，陳柏霖跟舒華因為錄節目而認識，被問到10月是否會出席 (G)I-DLE在台灣的演唱會，他露出一抹寓意深長的笑容直呼「到時候就知道」，一旁的經紀人補充「目前還不曉得時間上能否到場，因為還有工作安排，一切都還不知道」。

▲陳柏霖還原邀請舒華看首映的過程。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）

隨後，陳柏霖雖然因為工作關係，不曉得能否到場觀看(G)I-DLE演唱會，但他能堅定地說道「當然要支持的啦！一定要支持」，不難看出跟舒華在錄製節目中建立了深厚的前後輩情誼。

▲陳柏霖回應是否朝聖(G)I-DLE演唱會。（圖／記者李毓康攝）