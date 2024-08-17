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Sandy請產假…《小明星》公開代班人！被當面提小豬 歐弟反應超真實

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）由於懷孕8個多月進入臨盆倒數的關係，因此已開始和《小明星大跟班》請產假。節目16日公開代班主持人，「他是偶像團體的始祖，他是綜藝節目的歡樂製造機」，真實身分讓觀眾又驚又喜！

▲▼歐弟。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼歐弟。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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▲▼歐弟。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲歐弟是代班主持人。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

原來《小明星大跟班》的代班主持人是歐弟，吳宗憲一看到他就忍不住開玩笑，「小豬有說了很多你的事」，讓他一秒笑到閉起眼睛。看到憲哥唱羅志祥的〈一支獨秀〉時，歐弟也配合地邊跳舞邊唱：「愛！愛愛愛！」

▲▼歐弟。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼歐弟。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼歐弟。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲歐弟被當面提到小豬的反應全被拍了下來。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

有趣的是，可能是Sandy不在的關係，吳宗憲的主持尺度大開，「女生為了我洗4次澡，來過她就洗澡！」歐弟聽了連忙制止，「你不要想你女兒不在，你就可以一直講這個事情喔」，憲哥則笑答「女兒不在就解放」，一搭一唱十分搞笑。

▲▼歐弟。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲歐弟和吳宗憲的一搭一唱相當搞笑。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

事實上，Sandy第二胎的預產期是在9月底，卸貨坐月子期間，她將主持第59屆節目類的金鐘獎頒獎典禮。面對各種挑戰，她日前表示：「我本來就覺得主持人不是重點，大家要看的是來的明星跟過程，大家都會講說年度盛會，每一個人都很用心準備，我就是其中一個小螺絲，我就把自己的工作做好。」

▲▼Sandy已跟《小明星》請產假。（圖／翻攝自Instagram／sandywis、記者黃克翔攝）

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關鍵字

Sandy, 吳姍儒, 吳宗憲, 小明星大跟班, 歐弟

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