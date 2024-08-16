3歲兒被同學笑：衣服不好看！　陳彥婷「機會教育」高EQ聰明化解

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber陳彥婷和巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，她經常在社群分享育兒日常，16日便上傳了一支reels，透露兒子被同學批評衣服不好看，讓她相當心疼，但也不忘機會教育孩子該如何面對這種情況。

▲陳彥婷經常在社群分享育兒心得。（圖／翻攝自陳彥婷Instagram）

陳彥婷16日在Instagram透露去接黃金時，孩子難過地訴苦「媽咪，有小朋友說我的衣服不好看」，聞言她馬上開始思考該如何教導孩子怎麼轉換心態，以及回應類似的狀況，她耐心地問「那你喜歡你的衣服嗎？」、「你覺得你的衣服好看嗎？」黃金都給予肯定的答案，她進一步表示「那你下次可以跟同學說，沒關係我很喜歡」。

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▲陳彥婷曬出與老公巨人育有2個孩子。（圖／翻攝自陳彥婷Instagram）

陳彥婷有感而發表示，孩子開始上幼兒園後，開始會與來自不同家庭的孩子們接觸，她直言「別的家庭會怎麼教，我們插不了手，但我能慢慢教自己的孩子，畢竟未來會有更多違心的事情，與其發脾氣，不如用幽默和智慧，這樣看待事情才能大事化小，小事化無」，不過文末話鋒一轉，她吐槽老公巨人「我常跟巨人說『沒必要這麼生氣，氣成這樣你就輸了』，然後他就更生氣了」，家庭互動暖心又有趣。