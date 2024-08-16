林美秀罹患血友病！　凝血功能出狀況「腳腫到老公看不下去」

記者蔡琛儀／台北報導

林美秀推出首張個人專輯，並到唐綺陽節目宣傳，而她在拍攝〈烏貓〉MV時，腳突然腫到導演老公看不下去暫停拍攝，去醫院檢查發現是後天的血友病，因為凝血功能出問題，血液都集中在腳部造成腫脹，雖然現在身體漸漸康復，但當初真的是靠腎上腺素撐完拍攝，相當不容易，也讓林美秀發現健康真的很重要。

▲林美秀到唐綺陽節目宣傳新專輯。（圖／Yahoo TV《唐綺陽談星室》提供）

林美秀有感而發地表示，因為在專輯製作期間她的健康亮紅燈，常在想是不是老天爺要給她的警惕，不過現在回想養病期間，竟然是她人生中最快樂的時候，因為那時她什麼都不用想，每天就是躺在床上發呆，老公也叫她不准動，把她照顧得好好的，兩人每天的作息都超規律，10點多就睡覺，她笑說那個禮拜兩人都很健康，自己甚至瘦了7公斤。

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唐綺陽也贊同：「身體真的要照顧好。」但也立刻關心起林美秀，在製作唱片的過程中是否有跟負責唱片統籌的老公吵架？林美秀透露有一次被老公罵因此冷戰，原來是當時老公要她什麼都不要管，有點大聲吼她：「妳就做你的歌手就好！」讓唐綺陽直呼：「好MAN！」不過那時的林美秀氣到直接跟老公冷戰，後來隔天老公先來跟她說不該這麼大聲，兩人互給台階下，才結束這場冷戰。