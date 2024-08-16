魏如萱演唱會舞台太威！　獲南韓設計大獎...差點哭出來

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱（娃娃）巡演「HAVE A NICE :DAY」以著名的四面向360度變形金剛舞台，一舉拿下有「亞洲三大設計獎」之一的南韓K-DESIGN AWARD的「至高無上獎」（KUDOS TO THE BEST），得知得獎，娃娃剛開始以為是個玩笑，還不相信，直到導演再三說明「就是第一名」，讓她突然猛起雞皮疙瘩，直呼：「我快哭了！」差點喜極而泣。

▲魏如萱。（圖／好多音樂提供）

而娃娃得獎的原因，該獎項稱其是「閃耀著創新和藝術氣息的傑作」，評審並提到「在waa wei的想像世界中，時間和空間是流動的，而這個舞台設計完美地抓住了這一本質。隨著舞台旋轉，其四個結構面會發生變化，反映每首歌曲的情感和 waa wei 多樣化的音樂風格。這個巧妙的設置結合了高強度燈光、雷射和強大的視覺動畫，將幸福的象徵融入表演中。這部作品超越了簡單的舞台設計，打破了音樂與視覺藝術的界限，將waa wei夢幻般的音樂之旅帶入了生活。」

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娃娃演唱會除了360度變形金剛舞台，和54位轉台壯士外，「末路狂花跑跑人」、「美人鏡美到沒極限」、「早上10:00的凡爾賽花園」，以及最後漫天飛舞的繽紛氣球，都是這場演唱會中每一個特色，被問到最喜歡演唱會哪一面舞台？魏如萱則表示：「我每一個都很喜歡，但其中有個場景是我被升上去，然後唱〈香格里拉〉滿滿星光的那幕，真的是最愛。」

▲魏如萱演唱會得獎。（圖／好多音樂提供）

她也特別提到除了旋轉的四個面，自己表演時被升起在半空中盪鞦韆，整個突破了空間感，是自己很偏愛的，「雖然我人在裡面看不到，後來看到照片好震撼，更可以想像台下觀眾看到全幕的感覺但就是我可以想我後來看到照片然後還有想像那些觀眾在看我的時候那個感覺。」