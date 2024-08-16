小禎接受李進良道歉　帶女兒到英國遊學怒「對亞洲人相當不友善」

記者葉文正／台北報導

小禎（胡盈禎）和外科醫生李進良2020年離婚，日前李進良罕見與前岳父胡瓜同台，上TVBS益智節目《拜託ATM》，受訪時更表示對胡瓜道歉，「過去沒把小禎照顧好。」今（16）日小禎出席活動，提到此事小禎說：「我早已看淡，李進良也曾對我抱歉，說他年輕不懂事啊，我覺得反正過去就過去，人要往前看」，透露雙方早已和平相處。



▲小禎今日出席活動，被問到前夫李進良侃侃而談。（圖／讀者提供）

小禎今出席寢具活動，被問到現在有無枕邊人，她認了「有啊！Emma」，但可惜並沒有可以一起滾床單的對象。小禎前陣子帶女兒Emma去英國遊學，也說這趟費用很感謝前夫李進良全部買單。她先讓女兒去體驗，未來有可能去英國留學。

▲小禎日前帶女兒去英國遊學。（圖／讀者提供）

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小禎表示，疫情後差很多，「物價貴成這樣，治安也亂成這樣，種族歧視這個事情也沒有得到改善」。小禎覺得當地人對亞洲人都很不友善，態度都很不耐煩，物價也讓她嚇到「一碗麵700台幣，隨便買個漢堡1千多塊以上，這世界怎麽了」！也談到她們一行5人在路邊攤吃5碗河粉，竟要5千多塊台幣，讓她大傻眼。

小禎女兒Emma也因為在倫敦親眼看到同學被偷，對於留學的事也有些卻步，現還在考慮未來要去哪一國，英國、瑞士、美國都有可能。小禎表示，屆時她也會陪著女兒一起過去，少說一年時間，工作將全面暫停。



小禎過去曾和羅時豐一起主持《今晚開讚吧》，近來羅時豐和侄子張敏慎拆夥又鬧翻，小禎坦言沒特別去關心，只看了新聞標題，但她所認識的羅時豐為人非常好，「大牛哥是很有智慧的一個人，所以我覺得也他就是一定會處理好的」。小禎沒看過張敏慎，「因為他來錄影都是他另外兩個，他侄子超多，他每次『這是我侄子』下禮拜又『這是我侄子』，都不同，他一直很把自己侄子帶在身邊很照顧」。