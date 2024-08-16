《百靈果》凱莉生了！　IG親發文報喜喊「累死老娘了」

記者劉宛欣／綜合報導

人氣Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉在年初證實懷孕的好消息，但已經懷孕滿38周的她，卻一直還沒有要生的跡象，最後於15日到醫院催生，怎料催生過程中，竟遇到了16日早上7點多發生的規模6.3強震，讓她嚇得發文「五指全開躺在產床上然後地震⋯⋯」引起好友們與網友熱烈迴響，稍早下午她也再度發文分享進度，透露孩子終於順利生下來並直呼「累死老娘了！」

▲凱莉終於生了。（圖／翻攝自凱莉Instagram）

凱莉16日早上發文「五指全開躺在產床上然後地震⋯⋯」讓許多也在等她消息的好友們紛紛湧入留言，其中超認真少年幽默寫下「大家快跪下太子要降世了！」歌手阿爆也回應「順利搖出來」，網友們也紛紛笑回「算命先生：出生時天地異動，此子不凡！」、「原來是地龍太子皇女啊，祝您休養順利」、「還能發文表示穩的」、「原來是助產的部分！」。

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▲凱莉在社群積極分享生產進度。（圖／翻攝自凱莉Instagram）

在Instagram上發出一連串催生紀錄後，凱莉終於在16日下午4點左右，更新進度表示「生完了，補眠去，累死老娘了」，親自宣布順利將孩子生下來的好消息。