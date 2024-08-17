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砸3萬買電子貓寵10歲兒！　李銘順曝帶回家「飼養過程」滿臉無奈

記者黃庠棻／台北報導

三立都會台推出人性科幻影集《Q18量子預言》，該劇由鴻海科技集團出品並投資拍攝，周美玲擔任總導演與編劇統籌，跨界結合科技與戲劇，共同探討量子世界的人性。近期主演李銘順、天心接受媒體訪問，也大談自己在戲外使用科技產品的趣事。

▲▼《Q18量子預言》李銘順、天心聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲李銘順、天心主演《Q18量子預言》。（圖／記者李毓康攝）

李銘順坦言自己很寵愛10歲的兒子，雖然面對小孩要求還是會有所顧慮，但大部分的情況自己還是會滿足兒子的要求，只是兒子從小到大都喜歡小動物，不時會希望可以飼養寵物，但他表示希望兒子能夠了解「陪伴」的重要後，再下定決性讓小孩飼養。

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▲▼《Q18量子預言》李銘順聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲李銘順跟兒子感情超好。（圖／記者李毓康攝）

為此，李銘順花了約3萬元的價錢，買了一隻電子貓，除了買足小孩想要玩具的心情之外，正好可以練習如何照顧寵物，只是在他心疼砸錢之後，電子貓卻沒有發揮太大作用，雖然玩具標榜著具有「娛樂、陪伴、療癒性質」，但花錢買的那隻卻總是只趴在家中的一角，讓他無奈大呼「好像沒什麼用」，瞬間讓全場笑翻。

▲▼《Q18量子預言》李銘順聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲李銘順跟兒子感情超好。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，李銘順自稱是「電子小白」，只要遇上高科技的產品他就頭痛，表示自己打字很慢，不論是用電腦還是手機打字對他來說都是挑戰，因此在跟助理談公事時，總會用語音方式傳達，只不過最近聽說「很多人都討厭聽語音」，讓他嚇得直呼「我要改變了」。

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李銘順, Q18量子預言

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