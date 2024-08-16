林采緹與男友陳泓均首度同台　男方透露超想進入家庭

記者葉文正／台北報導



林采緹今天首度跟男友陳泓均一起出席乳鐵蛋白記者會，兩人被問到結婚這件事，還是一貫以順其自然回答，但陳泓均因跟林采緹在一起之後很幸福，體重竟然多了10公斤，已經88公斤，笑說真的變得更穩重了。





▲林采緹與男友陳泓均一起出席記者會。（圖／日晶采提供）

陳泓均說，經過林采緹的指導後，這次采緹生日他很上道，「我買了永生花，跟精品皮夾當生日禮物，因為永生花就不會凋零，皮夾是她的皮夾已經舊了，以前生日都是一起出國，這次采緹就猜我到底會什麼。」兩人互動也是甜甜蜜蜜。

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▲林采緹與男友陳泓均甜蜜分享感情事。（圖／日晶采提供）

林采緹說現在經營四個副業，情趣用品，海南雞飯，乳鐵蛋白，以及瑜珈服，並解釋：「經歷結婚離婚等等波折後，特別想要重視健康議題，很多人私訊我，問我怎麼辦，發現很多人面對各式各樣的問題，我也用自我經驗幫助到大家。」

▲林采緹與男友陳泓均兩人工作生活都在一起。（圖／日晶采提供）

林采緹說，會研發保健品，主要因為黃博士，因為他的專業背景，才認識到這個保健品，吃了很有感受，很棒，才會覺得要跟他一起研發保健品。所有產品都會有乳鐵蛋白，接下來要出減內臟脂肪的保健品。陳泓均也透露，這次負責短影音行銷，用一分鐘去傳達重要資訊給觀眾，是策略長的腳色，本質是要回饋給社會，林采緹更解釋，年紀也漸漸大了，家人也很老，保健是真的刻不容緩的議題。



談到結婚這件事，陳泓均說：「這是我夢寐以求的想法，畢竟她是情感教主，要先過她那一關，情感與價值觀都是，她很成熟，我自己要更加努力，她總是給我很成熟的感受，也善解人意，我們即便有意見不同，也不會有情緒化字眼，不會鬧脾氣，也不太會撒嬌，拍片她也會自己寫腳本，很自律。」



至於兩人若有爭執，陳泓均則說自己會放軟，會主動說：「對不起嘛，寶貝我錯了」，林采緹則說，畢竟他是個底迪，就讓他一下。晨泓軍強調：「我們一起養狗，想要一起走入家庭，有一起努力照顧的對象。」字字句句都以結婚為前提。

林采緹也說已經不再戀愛腦，「以前我很小女人，現在我有自己的分寸，拍影片都是經驗學來的，我現在戀愛一定不可能以結婚為前提，過去婚姻問題發生後，也曾有自律神經失調的問題，還會手抖，半邊臉麻掉，也睡不好，醫生說是自律神經失調，也有睡眠障礙，後來快一年才好，有時候覺得事情沒弄好，就會覺得怎麼辦，才會出現警訊，所以健康很重要。」

林采緹說，拍影片的內容不只是交男友學來，也有看別人的經驗，但跟男友一起工作，就會有爭執，「我比較公私不分明，沒辦法對另一半板著一張臉，就會吵架，卻還是會有感性的時候，畢竟我還有戀愛腦，晨泓軍永遠第一個低頭，有爭執不可能拖到隔夜。」陳泓均笑說林采緹工作很認真，吵不贏她，林采緹也承認會有很多追求者，在一起兩年多，彼此信任感很足夠，也沒有夜生活，感情不起波瀾。