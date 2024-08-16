35歲小A辣參賽選美「被嫌老又矮」！　不忍了吐苦訴：壓力也很大

記者高語璠／綜合報導

網紅小A辣儘管工作忙碌，仍不時透過社群來分享生活日常。她今年3月發文宣布好消息，自己獲得了「蒂芬妮國際皇后小姐（Miss International Queen）」的參賽資格，沒想到卻收到網友對她口出惡言，對此，小A辣不忍了，罕見吐露心聲。

▲小A辣今年3月獲得參賽選美的資格。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

小A辣今（16日）一連曬出多張選美形象照，在配文分享了網友私訊的內容，「說我35歲那麼老了，還那麼矮還敢來選美，少丟人了」，她透露如果今年再不來參加就沒機會了，因為比賽的上限報名年齡就是35歲。此外，她也提到參賽是為了達成夢想，還有想要留下美好的回憶，所以當她站在其他佳麗旁邊時，也盡量把自己打扮得很年輕，「不然我壓力也很大好嗎？」

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▲小A辣參加選美被嫌老。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

貼文曝光後，藝人朋友們現身為小A辣加油，蕾菈、拐拐（許采晴）、Lala（蘇心甯）分別寫下「你很漂亮」、「叫他們去比看看」、「看不出來最重要，我們都活在少女時代裡」，其他網友則鼓勵她，「做自己，超勇敢」、「小A辣是我心中最美、最善心的女神」、「年齡不是問題」。

【小A辣全文】

收到私訊說我都35歲那麼老了

還那麼矮還敢來選美少丟人了

沒辦法這比賽就上限報名年齡35歲

我明年就沒資格參加了

參加比賽是為了達成夢想跟美好回憶

所以我站在這些佳麗旁邊

我已經盡量把自己打扮年輕了

不然我壓力也很大好嗎