《異形》恐怖升級「宇宙終極殺手」現形！劇組撂：會嚇得失去理智

記者黃庠棻／台北報導

《異形》電影系列有不少經典畫面，例如外星生物寄生人體後將人開膛破肚、小異形的手腳像章魚吸盤一樣抱著人頭不放、流著如瀑布般口水的怪物用大嘴加小嘴將人生吞活剝，至今仍讓人噩夢連連，當然電影還擁有浩瀚美麗的宇宙景觀，及人類和生化人亦敵亦友的情感，而這些，導演費德阿瓦雷茲（Fede Alvarez）表示，在《異形：羅穆路斯》都看得到，甚至更緊張刺激。

▲《異形：羅穆路斯》恐怖再升級。（圖／二十世紀影業提供）

曾執導過《屍變》、《暫時停止呼吸》的費德阿瓦雷茲，本身就是《異形》鐵粉，坦言「我給我自己的使命並不是帶來『全新的視野』，而是回歸恐怖的根源，並延續這部系列電影最讓人害怕的部份，希望觀眾進戲院時不但會被驚嚇，也能得到驚喜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《異形：羅穆路斯》劇本也是由費德阿瓦雷茲編寫，故事敘述一群年輕的太空殖民者在一個破舊的太空站裡，與宇宙最可怕的生命形式狹路相逢，想要逃出生天，只能跟牠們鬥智鬥狠。

▲《異形：羅穆路斯》恐怖再升級。（圖／二十世紀影業提供）

雖然《異形：羅穆路斯》故事背景發生在《異形》和《異形2》之間，但導演採用了全新的演員臉譜，他說他看過《異形2》加長版，其中有一個被剪掉的畫面，是一群孩子在殖民地的走廊上奔跑，「在我的電影中，我總是對那些名不見經傳的小角色感興趣，或許是因為我在烏拉圭這個小國成長的關係」。

於是導演開始編寫這群孩子的故事，當他們遇到駭人的外星生物時，反應和想法也會不同，而這也是製片雷利史考特感興趣，並決定全力支持的原因，費德阿瓦雷茲拍胸脯保證「電影擁有和原著及其他《異形》電影相同的DNA，但卻有著新鮮感」。

《異形：羅穆路斯》集合了賣座鉅片的幕後精英團隊，包括將《異形》拍成經典驚悚恐怖片的導演雷利史考特，這次為《異形：羅穆路斯》擔任製片，團隊還包括《銀翼殺手2049》作曲家、《沙丘：第二部》的背景大隊、《阿凡達：水之道》的特效技術及《幕府將軍》服裝造型團隊。

▲《異形：羅穆路斯》恐怖再升級。（圖／二十世紀影業提供）

除了佈景，《異形：羅穆路斯》也讓所有可怕的異形生物現身，像是行動迅速、透過嘴將生命體送進人體並寄生的抱臉蟲、可以將人開膛破肚的破胸體、被視為宇宙終極殺手的大異形，特效團隊花了很長時間創造它們，並讓這些外星物種具備了更高的驚嚇指數。

《異形：羅穆路斯》已在全台上映，劇組對全片的娛樂效果非常有信心，「觀眾會被嚇壞也會被徹底娛樂，我們將現代科技融入經典電影，相信觀眾也會被嚇得失去理智」。而雷利史考特則總結「時機已到，大家準備再次被傳送到外太空，去面對可怕的未知世界！」