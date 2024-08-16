王齊麟奪金「私生活」頻惹爭議！經紀人首發聲：大家忘了他們多努力

記者陳芊秀／綜合報導

羽球選手王齊麟與李洋奧運羽球男雙金牌成功2連霸，而王齊麟回台灣後，一舉一動皆成為外界關注焦點。而王齊麟的經紀人吳宜倫昨日（15）發文366字，針對運動員私生活被過度關注的現象，說出自己的看法。

▲王齊麟返台後私生活頻繁受外界關注。（圖／路透）

吳宜倫開頭就直言，「終於明白為何酸民或鍵盤手可以如此猖狂……」。她表示，運動員因為在奧運賽場上的優異表現而成為國家的驕傲，但外界的關注似乎逐漸轉向，「是否早已忘了我們當初為了什麼而熱血，為了什麼而感動」，運動員回到台灣的時候，大家不再關心他們的努力，而是開始關注他們的私生活，家人、女友被起底，成為大家茶餘飯後的話題。

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接著吳宜倫寫道：「是，他們紅了，是公眾人物了，本來就會被放大檢視，但不要忘了，他們是多麼努力才有今天，才讓大家認識他們是誰。」她希望大眾能夠珍惜這些運動員，因為每個能夠站上奧運舞台的運動員都不簡單，都值得尊敬，希望大眾好好愛惜他們，讓金牌能夠持續閃耀。最後，她坦言時常被問到莫名其妙的問題，很想直接回：「人家的私生活是關你屁事喔！」最後再加上一個「翻白眼」表情符號，貼文配上東京奧運、巴黎奧運的金牌。

▲王齊麟經紀人吳宜倫發文。（圖／翻攝自臉書／吳宜倫）