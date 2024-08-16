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《百靈果》凱莉催生到一半「五指全開地震了」！躺產床傻眼：靠邀

記者潘慧中／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉1月證實懷孕，然而，目前懷孕38週的她就算已落紅，但因完全沒開指被醫生退貨，讓她決定15日前去催生，未料16日早上地震時，剛好已經五指全開，讓她傻眼直呼：「靠邀！」

▲▼《百靈果》凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲凱莉五指全開的同時地震了。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉15日在Instagram限時動態透露，最近每個人看到她的第一句話都是「妳怎麼還沒生」，於是她決定和醫生約催生時間，並在15日火速出發，「我要出門去醫院催生了，祝我生產如下蛋。」

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▲▼《百靈果》凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲▼凱莉15日出門催生。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲▼《百靈果》凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

照片中，可以看到凱莉入院前把頭髮剪短了一點，換上粉紅色手術服，躺在產床上準備卸貨，露出燦爛笑容比YA，顯見她迫不及待看到女兒的心情。

▲▼《百靈果》凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲凱莉準備迎接寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

沒想到生產過程中發生了小插曲，花蓮近海在7時35分發生芮氏規模6.3地震，幾乎全台有感搖晃，凱莉也PO出全黑底圖驚呼，「靠邀！五指全開躺在產床上，然後地震……。」

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