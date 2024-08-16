媽媽病逝不到2月！　陸元琪二姊離世…來不及見最後一面痛哭

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陸元琪的母親6月26日病逝，昨日（15）又接獲二姊離世的消息，不到2個月接連失去2位至親。她從日本大阪趕回台灣，下飛機已經來不及見到二姊最後一面，懊悔寫著「為何偏偏這個時候不在妳身邊……。」

▲陸元琪二姊逝世。（圖／翻攝自臉書）

陸元琪忙碌於代購直播事業，最近飛到大阪仍做直播連線，同時也透露二姊狀況不佳，原本趕回台北要直奔醫院，前一天還與二姊視訊，沒想到15日飛機降落，二姊已經離世。「我用奔跑的下了飛機，看到瑪姬兒，眼淚就不聽使喚了，跑著跑著才想起……跑也沒用，行李還領不到，跑也沒用，已經來不及了」，懊悔出了國，已經忍了7個月，偏偏這時候不在二姊身邊，來到二殯見到二姊，第一句話是「姊，我回來了 ……」。

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回想起出國前，陸元琪幫二姊擦背，看到姊姊背上有自己小時候咬傷姊姊的疤痕，當時為了搶姊姊的糖果吃，才咬著背不放，直到媽媽甩了一個大耳光，沒想到媽媽、二姊不到2個月相繼離開，「我永遠不會忘記我們有多相愛，那個疤痕或許就是來生我們相認的印記，二姊，一路好走，我愛妳」。而她今年不斷面對死別，先是愛犬抱抱3月離世，6月母親病逝，8月二姊也走了，她曾發文感嘆：「這一年，我的人生起了太大的變化，一邊努力在現實裡，一邊 一個一個道別離，如果明天在機場你們看到我走著走著就哭了……，放心，我不是憂鬱症發作，我是一邊努力耕耘，一邊痛著心……。」