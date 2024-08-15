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籃籃否認熱戀球員！　陳沂質疑她「覺得對象太普不能給名份」

記者劉宛欣／綜合報導

身為「樂天女孩」（Rakuten Girls）總隊長的籃籃，近日被爆出和味全龍成員郭嚴文熱戀中，甚至被惡意爆料與其他樂天女孩鬧翻，雙面人等傳聞，讓籃籃事後受訪忍不住哽咽坦言很難過。經常針對時事發表看法的網紅陳沂，14日也針對此事發文，猜測籃籃不認愛「是對象的問題」，引發熱烈討論。

▲籃籃新的緋聞對象是球員郭嚴文，被陳沂評論。（圖／翻攝自籃籃Instagram、資料照）

▲▼味全龍開幕戰前台北大巨蛋練球，郭嚴文。（圖／記者李毓康攝）

▲籃籃新的緋聞對象是球員郭嚴文。（圖／翻攝自籃籃Instagram、資料照）

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陳沂14日在臉書發文，開頭就直言：「啦啦隊女孩被拍到緋聞，是因為禁愛令不能認，還是對象太普不能給名份啊？」接著還舉例Yuri先前被拍到與玖壹壹春風也不認，她無法理解表示「我覺得春風算帥89欸」，這次籃籃被拍到讓郭嚴文出入香閨也否認，她犀利地說道「是因為郭講出來上不了檯面嗎？如果是大谷翔平應該自己發新聞稿了吧？」

▲陳沂評論籃籃這次的緋聞風波。（圖／翻攝自陳沂臉書）

▲陳沂評論籃籃這次的緋聞風波。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂還舉近期奧運羽球國手王齊麟與啦啦隊女友陳詩媛高調曬恩愛為例，「想想應該不是禁愛令的關係，是對象的問題」，由於內文提齊王齊麟、陳詩媛的戀情，有網友提問對於兩人高調曬恩愛的看法，陳沂也大方地說「曬恩愛被罵確實很莫名，但特權進管制區本來就是不對的吧，這點被罵很合理！」

此外，陳沂還在回覆網友留言時，再度直言「郭嚴文好可憐，被拍到緋聞對方還委屈淚崩，看來是覺得很丟臉。」還提及了有與籃籃傳過緋聞的張立東，評論道「張立東贏了，至少被傳張立東都是笑的」。

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籃籃, 陳沂

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