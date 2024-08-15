曾舜晞出被嚴刑逼供暴打2分鐘　顫抖到只能吃這食物止痛

記者葉文正／台北報導

集結曾舜晞、張頌文、陳都靈、王玉雯等人演出的新劇《孤舟》，緊湊且帶有反轉的劇情，加上在大時代背景下，主角之間的情感糾葛及人性的掙扎，都讓劇集充滿可看性，以陽光爽朗形象受到喜愛的新晉小生曾舜晞透露，這是他首度挑戰諜戰劇，也是他入行以來最具挑戰性的作品。

▲曾舜晞坦言壓力大重頭戲前狂吃巧克力。（圖／iQIYI國際站）

《孤舟》以1941年的蘇州為背景，劇情描述曾舜晞飾演的海歸建築師「顧易中」，因為捲入一次失敗的營救，被誣陷為叛徒導致眾叛親離，身陷危局的他為了證明自己的清白，潛入90號蘇州特工站，遊走在各方勢力之間，持續不斷地秘密蒐集情報，多次營救同夥於危難之中。

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▲陳都靈飾演張海沫與男主顧易中假扮夫妻深入敵營。（圖／iQIYI國際站）

曾舜晞因為《蓮花樓》、《田耕紀》等劇聲勢大漲，這次在《孤舟》中，可以見到他已經開始嘗試朝更為深刻、複雜的角色前進，他說：「雙面間諜的設定很吸引我，故事以顧易中為展開，透過他跟每個角色不同時期的互動，觀眾可以看見他的轉變，是個偏成長型的角色，從一開始的慌張、不知所措到堅定信念，這個過程詮釋起來難度很大。」

▲王玉雯飾演男主顧易中青梅竹馬的初戀肖若彤01。（圖／iQIYI國際站）

曾舜晞剖析自己演出的顧易中就像幼鷹，還沒做好成為雄鷹的準備，就被推向了孤立無援的境地，獨自應對詭譎複雜的戰鬥，並坦言剛開機時，他也陷入了極度的痛苦，雖然已經準備好打碎、重塑自己，但他仍覺得自己沒有足夠的力量去承受角色所歷經的煎熬。

他也笑稱自己在劇裡比較少動作戲，因為都只有挨打的份，一場被刑訊逼供的鏡頭，拍攝時他挨打近2分鐘，把痛到顫抖的小細節也演了出來，讓粉絲紛紛留言，看過完整拍攝過程後更心疼顧易中了，在拍攝訓練場戲份時，他則遭呼巴掌及拳打腳踢伺候，他在劇中有多場情感爆發的戲份，他透露自己在拍攝重頭戲前都會狂吃巧克力，因為怕自己腎上腺素升太快。

而在《孤舟》中跟曾舜晞有最多對手戲的是去年在《狂飆》裡扮演反派「高啟強」爆紅的張頌文，這次扮演90號特工站站長「周知非」，為了活下去不擇手段，出賣愛人、背叛組織，是一個利己主義者。他的角色需要在複雜多變的環境中保持冷靜，同時又要處理內心的矛盾與壓力，張頌文透過細膩的演技，把角色的情感變化演繹得真實且富有說服力。

自認是張頌文小迷弟的曾舜晞表示，拍攝《孤舟》帶給他最多啟發的人就是張頌文，「雖然劇裡我們一直在針鋒相對，但是戲外張頌文老師會帶著劇裡的所有年輕演員去瞭解該如何更自由地去表達劇裡的人物狀態，真的很感謝他，我認為他扮演的周知非，沒有危險只有迷人魅力，我們在拍攝現場還會相互投餵，分享美食。」精品華語劇《孤舟》正在愛奇藝國際版（iQ.com）熱播中。