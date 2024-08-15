電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

記者黃庠棻／台北報導

三立新戲《Q18量子預言》講述AI科幻，今（15）日該劇舉辦首映會，主演李銘順、天心、李璇、李千娜、趙逸嵐、盧以恩一同出席宣傳，怎料另一名主演炎亞綸卻在場外發生一場插曲，在三立大樓外有一台車拉著紅布條寫著「炎亞綸欠錢還錢」，引起眾人熱議。

▲炎亞綸主演《Q18量子預言》。（圖／記者黃克翔攝）

炎亞綸今（15）日並沒有出席新戲《Q18量子預言》的首映會，但三立大樓竟有一台自小客車在大雨滂沱中，在車窗外掛著紅布條並寫著「炎亞綸欠錢還錢」。據了解，該台小客車司機有下車詢問炎亞綸是否出席記者會，聽聞「沒有」之後，便回到車上，繼續臨停在黃線上。

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▲三立大樓外出現紅布條。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，炎亞綸被掛布條指控「炎亞綸欠錢還錢」，三立工作人員都表示無奈，畢竟小客車司機並無違法，也不能強制趕走對方。對此，《ETtoday星光雲》詢問炎亞綸方，晴空鳥回應：「本公司藝人炎亞綸於2015年，在當時的經紀公司華研安排拍攝香港電影《選擇遊戲》，近十年一直未上映，直到今年三月，陸續收到表明是幫派的人員，說是要代替香港電影公司來索取賠償整部電影的製作費用，基於只是電影主演之一，除已圓滿履行演出合約義務外，本不應該負責電影上片與發行等相關事宜。我們也很期待電影能夠圓滿上映，觀眾可以看到十年前的炎亞綸稚嫩的模樣。」

▲炎亞綸回應。（圖／記者黃克翔攝）