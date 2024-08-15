甜寵陸劇《私藏浪漫》5大看點！魏哲鳴「霸總級撩妻」小成本登平台年冠

記者陳芊秀／綜合報導

2024暑期檔陸劇出現一部黑馬劇《私藏浪漫》，由魏哲鳴、張佳寧主演，改編自晉江文學城作家「輕黯」的小説《辦公室隱婚》，以銀行業為故事舞台，描述職場菁英與高中同學閃婚，卻因故無法公開，從此夫妻同在職場，私下又展開秘密戀愛的過程。男主角魏哲鳴已經是第6次演出晉江的小說翻拍劇，戲裡以霸總級氣質撩妻，戲外電翻無數少女心，以下《ETtoday星光雲》整理本劇5大看點，與大家一起見證夯劇誕生。

▲甜寵陸劇《私藏浪漫》是暑期檔黑馬。（圖／翻攝自微博）

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看點1：學霸隱婚高中初戀

▲《私藏浪漫》魏哲鳴戲裡閃婚張佳寧。（圖／翻攝自微博）

劇版《私藏浪漫》描述女主角「涂筱檸」斷開7年戀的前任，正在相親尋找合適的另一半，卻意外重逢高中學霸「紀昱恆」，就在婚姻無緣、工作陷入困境之際，紀昱恆突然開口「我們結婚吧」，兩人關係從同學、同事瞬間升級變夫妻。然而她渾然不知自己是校草的初戀，紀昱恆已經默默暗戀她10年之久，這段閃婚深藏暗戀情愫，隨著故事演進，也逐漸揭曉男主角為了情深至此。

▲《私藏浪漫》以銀行業為故事舞台。（圖／翻攝自微博）

▲《私藏浪漫》男主角是高中學霸，暗戀心儀女同學10年。（圖／翻攝自微博）

看點2：辦公室職場秘密戀愛

▲《私藏浪漫》開啟辦公室秘密戀愛。（圖／翻攝自微博）

《私藏浪漫》一大特色是辦公室隱婚，戲裡因為職場種種原因，夫妻無法待在同一個地方工作，兩人約定隱瞞結婚繼續上班。但是不能公開已婚，男女主角反而談起刺激的地下情，白天是公司上司與部下，晚上下班後是新婚夫婦，沉浸在曖昧的日常。

看點3：教科書級撩妻動心

▲魏哲鳴戲裡撩妻，根本教科書等級。（圖／翻攝自微博）

除了辦公室隱婚，《私藏浪漫》也屬於先婚後愛的故事。紀昱恆開口就求婚，其實已經默默暗戀涂筱檸10年，婚後有了「人夫」身分還是要追妻，只有面對心愛的人，表情才會放下冷漠，會在老婆生理期煮紅糖水，海邊散步公主抱，應酬酒醉還偷牽妻子的手，沒有油膩的情話，默默付出溫柔更能讓另一半動心。

看點4：魏哲鳴霸總級氣場

▲魏哲鳴自帶霸總氣場。（圖／翻攝自微博）

魏哲鳴自帶霸總氣質，擁有斯文帥氣的五官，配戴眼鏡，加上一身筆挺西裝，宛如晉江甜寵文男主角真人版。儘管他在《私藏浪漫》是銀行主管，仍流露出領袖氣質，被劇粉形容「溫文爾雅中，感覺又有很強的占有欲」。他戲裡是默默暗戀女主角的職場菁英，面對情敵總是難忍，有一幕把車開到路邊強吻妻子，壓抑不住佔有慾的表現，被陸網形容「超絕的性張力！」

看點5：小成本甜劇登平台年冠

▲《私藏浪漫》屬於小成本甜寵劇，暑期檔追劇熱度刷出新高。（圖／翻攝自微博）

《私藏浪漫》於7月31日首播，正好碰上巴黎奧運，同時在湖南衛視、串流平台芒果TV播出，意外刷出驚人的收視效果。電視劇屬於小成本甜寵劇，在沒有砸錢行銷下，靠著網友口碑推薦，除了電視播出收視率逐步上升，根據數據統計，網路播放市占比也持續升高，劇播出到一半時，已經登上芒果TV年度冠軍。相較於暑期檔陸劇，收視普遍不如預期，《私藏浪漫》播出期間全程對打奧運，穩定成長還刷出收視新高，超出業界預期，被認證是暑期檔黑馬。同時劇集在台灣LINE TV、KKTV等串流平台播出，收視排名也逐週升高，LINE TV更衝上第一。而魏哲鳴也再度擄獲一票新粉絲。

▲《私藏浪漫》在網路播放市占率已經衝到第3名。（圖／翻攝自微博）