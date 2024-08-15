2024上半「網路熱議韓劇TOP8」！冠軍男女主角太搭　成功救回爛哏劇本

記者田暐瑋／綜合報導

2024年上半年的韓劇從懸疑驚悚到浪漫愛情，不同類型的韓劇吸引了廣大觀眾的目光，從劇中的「男神女神」到精心編織的劇情，都是一部戲的成功關鍵。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「2024上半年韓劇」話題的網路聲量表現，整理出當季熱度最高的8部韓劇排行。

▲2024上半年熱議韓劇。（圖／記者田暐瑋製表）



2024上半年開播的韓劇《淚之女王》在社群討論區上廣受熱議，由《來自星星的你》編劇朴智恩執筆，故事描述一對「女強男弱」、結婚3年的財閥夫妻如何攜手面對接踵而來的危機，挽救觸礁的婚姻。而本劇男女主角分別由國民度超高的人氣演員「金秀賢」與戲路、造型皆相當多變的「金智媛」飾演，兩人的組合被劇迷稱為「雙金CP」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼淚之女王。（圖／翻攝自《淚之女王》官網）

在對手戲中演技強強相碰的化學效應也讓許多網友著迷，說道「追劇前就知道這部是老梗+狗血劇本，但還是衝著雙金的演技開追，果然不讓我失望！」，認為即使劇情上沒有特別突出的亮點，主演們的詮釋仍讓人追劇追得欲罷不能；還有網友表示「兩個都是我喜歡的演員，在這部表現得又很好，私心希望他們戲外也能結緣」許願在其他作品也能再搭檔演出。

談及上半年的黑馬韓劇，便不得不提由邊佑錫、金惠奫擔綱主演的《背著善宰跑》，該劇劇情主要圍繞在女主角「任率」為拯救不幸結束生命的偶像「善宰」，穿越時空回到過去的故事；雖初期經歷選角困難、不被製作方看好等困難，本作口碑卻在開播後節節上升，獲得廣大迴響。

▲《背著善宰跑》是這季討論度最高的韓劇。（圖／翻攝自《背著善宰跑》官網）

網友大讚「無論是主演還是配角都把自己的角色消化得很好，而且編劇在每一集劇情都藏了很多伏筆，看了非常感動」、「同一集中，竟能讓人又哭又虐又大笑」，認為《背著善宰跑》從正片到幕後花絮都值得細細品味，且無論是否有追星的經驗都能產生共鳴。而出演該劇後人氣暴漲的邊佑錫日前也來台舉辦粉絲見面會，消息一出吸引不少網友搶票、希望親眼目睹「善宰」的風采，便有粉絲分享活動心得，提到「（邊佑錫）本人臉真的超級小，非常精緻」，直呼「簡直比電視上還帥」。

另外，重啟人生的復仇爽劇《和我老公結婚吧》同樣有著相當高的討論度，劇情講述被老公、閨蜜通姦背叛的女主「姜智媛」，意外得到第二次重生的機會，並誓言奪回屬於自己的一切。網友點評該劇如「演員全體演技在線」、「壞人夠壞，壞到可以心安理得的復仇那種」等等，也有不少人將該劇與原作漫畫拿來比較，分享「跟漫畫比起來影劇做的變動很符合現實」、「我看過漫畫而且覺得很好看很喜歡，所以滿心期待的追了劇，只能說看完後很失望」等多元觀點，從選角到改編的劇情皆話題不斷。

▲朴敏英《和我老公結婚吧》遭背叛。（圖／翻攝iG@tvn_drama）