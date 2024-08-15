曾獲超模冠軍！「泰版張員瑛」拍鬼片萌翻全網獲封：天菜女鬼

記者許逸群／綜合報導

繼《淒厲人妻》後，最賣座的靈異愛情喜劇《哈囉！萌鬼屋》，找來泰國超人氣女星Bow擔綱主演，擁有176公分高挑身材和絕美顏值的她，片中大展超萌的無敵笑容，做鬼臉也可愛爆表，讓導演拍到都忍不住直喊：「可愛到捨不得喊卡！」電影在泰國上映後票房大夯，連帶Bow聲勢都水漲船高。

▲▼女星Bow在《哈囉！萌鬼屋》中飾演女鬼主角「阿儂」。（圖／威視電影提供）

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女星Bow飾演受困百年老宅的上吊女鬼「阿儂」，與男主角上演浪漫人鬼戀。擁有鄰家女孩氣質的Bow這次在新片中，除了不計形象化上特殊鬼妝，還特意練習泰國拉琴及傳統舞蹈。然而這些都比不上她甜度爆表的迷人笑容，預告一釋出便全網暈爛，獲得大批網友激讚「是天菜女鬼」！

擁有高人氣的Bow，其實私下個性卻超級親民。她在片場經常和劇組打成一片，讓導演孔克里特里維蒙驚呼：「她真的很不像個明星，講話也很無厘頭，怎麼可以這麼可愛！」此外，還有網友驚覺，身材高挑、臉蛋兼具可愛與性感的Bow撞臉韓國女團IVE的張員瑛，為本片增添不少話題。

▲▼女星Bow曾拿下泰國超模大賽冠軍。（圖／威視電影提供）

本名梅拉達蘇斯麗（Maylada Susri）的Bow ，14歲那年便以女團Kiss Me Five成員出道，並擔任主唱。女團解散後，她轉往模特兒圈發展，同年便拿下泰國超模大賽冠軍！長相甜美的她逐漸受到關注，2015年首次主演泰劇《美人纖》就一炮而紅，並榮獲泰國娛樂盛事Kazz Awards的最佳女新人獎。

如今主演的新片《哈囉!萌鬼屋》又在泰國創下1.5億泰銖的票房佳績，也為Bow再添「億萬票房女星」封號！她開心表示：「看到大家帶著微笑走出電影院，臉上還留下感動的淚痕，這對我們來說深具意義。」