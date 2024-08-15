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邰智源睽違20年演台劇！　「連續殺人魔被關」戲弄許光漢、王淨

記者黃庠棻／台北報導

犯罪推理喜劇影集《正港分局》是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的後續衍生影集，將於8月22日上線，由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐組成正港小隊領銜主演，聯手打造前所未見的犯罪推理喜劇。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》即將開播。（圖／Netflix提供）

《正港分局》更邀請木曜4超玩成員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞全員參演，以及歌手黃宣首次跨界加入演出。邰智源、黃宣跨界詮釋補教界名師，身為師徒關係的兩人在劇中捲入離奇的成語連續殺人案。

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▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲邰智源出演《正港分局》。（圖／Netflix提供）

相隔10年再度回歸參演影集，邰智源在《正港分局》飾演震驚社會的成語殺人魔「水源」，年輕時的他是補教界國文名師「水源國文」，卻因過度追求「錯字」和教育理念，性格因此變得扭曲，化身成「成語殺人魔」，以不受教、寫錯成語的學生為目標、將犯案現場佈置為成語情境的獵奇手法進行犯罪。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》即將開播。（圖／Netflix提供）

二十年後，牢籠外卻再度發生駭人聽聞的成語連續殺人案，《正港分局》隊員吳明翰（許光漢飾）、林子晴（王淨飾演）找上獄中的水源。身為案件重要角色，邰智源卻認為水源根本沒有協助辦案，完全是在戲弄兩位警員，笑說「水源是一個玩弄警官的角色，就好像以前的貝勒爺，在那邊玩鬥蛐蛐（蟋蟀），你們鬥，我在旁邊看著樂，所以他是站在一個看好戲的立場！」

邰智源更分享自己印象最深刻的戲碼，是與黃宣在訊問室的打鬥戲，直呼「那場戲真的很難演，不僅要表現出衝動，還要一邊說話，一邊打架，還要計算好時間倒在地上的動作。這其實不只是演技的問題了，更像是一門數學了！」

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》即將開播。（圖／Netflix提供）

黃宣則分享這場戲可說是他個人在全劇裡的最大輸出，透露「加上打鬥戲碼，聲嘶力竭地狂吼，還要跟邰哥在情緒上面互相來回殺球，可以說是屎尿全噴、氣力放盡，但邰哥真的很讚，不時會給予很多很棒的建議，著實安心不少，我們的默契真的蠻好的！」

黃宣詮釋萬人迷國文補教老師「黃仙」，角色只要手拿講義，站在講台前，如邪教領袖般，吸引滿場學生崇拜，一場在補習班裡帶領學生喊口號、精神激勵的橋段，黃宣直呼邪教感太足「感謝那場戲的同學們集體抖擻的元氣，讓我爽了一把！」

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》即將開播。（圖／Netflix提供）

不僅如此，黃宣也分享角色有其怪異的魅力卻又令人生厭，拍攝當下他覺得沉浸感十足，越演越帶勁，很感謝造型的幫忙。驚喜的還有黃宣與泱泱在劇中上演師生戀，黃宣形容為「色慾熏心的補教名師想染指美少女學生」，他坦言自己在影集裡欺騙泱泱的感情，好在彼此都很進入角色，所以很順利地完成。

但黃宣仍然擔心被大批泱粉圍毆，表示「拜託各位喜歡泱泱的粉絲朋友，在此跟各位說聲抱歉，我在戲裡的角色確實對她蠻壞的！」泱泱則爆料戴上假髮後的黃宣自稱是「長瀨智也」，面對搞笑的黃宣，泱泱直言專注不笑場是一開始很大的考驗，坦言「黃宣是個總是充滿電力的人，記得有一天拍攝到快凌晨三點，休息時眼睛都已經快瞇上，黃宣卻還是很有活力地帶動氣氛和跟大家聊天，真的好佩服他的體力！」

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邰智源, 許光漢, 王淨, 正港分局

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