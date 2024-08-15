凱蒂佩芮闖保護區跳躍熱舞　新歌MV西班牙政府要調查

圖文／鏡週刊

離開選秀節目《美國偶像》之後，歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）就揚言要專心在9月推出的新專輯《143》的宣傳，但目前為止出師不利，連續兩首單曲都給自己帶來負面評價，甚至MV也觸犯了西班牙的法令，被下令要調查。

首波單曲〈Woman World〉的MV因為有很多讓人看不懂的安排，像是效法神力女超人那樣大喊「我是凱蒂！」然後破牆而出、搶走路人的自拍燈等，讓歌曲的名次跟評價都十分普通，外界認為這算哪門子處心積慮的回歸歌壇？根本就是自討苦吃。當時凱蒂佩芮的解釋，MV是刻意走很多反諷的路線，目的就是要大家討論，達到炒熱話題的目的。但是得到的迴響是，大家都看不懂在諷刺什麼？！這樣是要炒熱什麼？

現在第二波主打單曲〈Lifetimes〉從歌曲曲風、MV的表現來看，質量都相當提升，歌迷都認為這才應該當作第一主打歌才對，推出6天就有快3百萬的點擊率。不料現在MV被西板牙政府發現，涉及到保護區內拍攝，表示要進一步調查是否得到許可。

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MV劇情是以前往西班牙度假小島巴利阿里群島（Balearic Islands）的遊客角度，呈現島上許多風光，從大自然景致拍到夜店派對，但是有一幕在沙丘上的跳躍，顯然是在伊維薩島和福門特拉島保護區的自然公園取景，這裡應該是生態環境最豐富的景點之一，但平日都是以繩索圍起來、禁止遊客入內，所以凱蒂佩芮在這裡拍攝跳躍熱舞的畫面，顯然就是違反了禁令。

當地政府表示，拍攝MV不會觸犯法令，因為只要事前申請許可，就能進行作業，但是調查重點會著重於是否有申請許可。但這又給凱蒂佩芮預計9月20上架的新專輯《143》增添了許多陰影，因為一波接著一波的負面新聞，讓很多期待她回歸歌壇的粉絲感到一頭霧水，難道凱蒂要轉型炒作負面聲量搏版面嗎？



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