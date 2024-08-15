獨／Tori Kelly一聽采源唱歌「太完美」　倒數來台興奮喊：我是吃貨！

記者蕭采薇／台北—洛杉磯連線專訪

葛萊美獎得主朵蕾凱莉（Tori Kelly）即將首度來台，帶著世界巡迴《Tori Kelly: Purple Skies Asia Tour》在台北Legacy開唱，台北更是巡迴首站。她接受《ETtoday星光雲》獨家專訪，透露自己是個吃貨，激動表示：「我聽說台北很多美食！」

▲葛萊美獎得主朵蕾凱莉（Tori Kelly）即將首度來台，等不及要吃美食。（圖／翻攝自IG）

朵蕾凱莉即將於8月17日在台北開唱，《ETtoday星光雲》搶先專訪這位葛萊美等級的歌手。朵蕾凱莉因配音電影《歡樂好聲音》米娜一角秀高超歌藝後，歌唱事業開始大放異彩。朵蕾凱莉說：「其實就很像進錄音室錄專輯，但是劇本跟聲音腳本是非常神奇的碰撞，比如導演會說：我需要要一些情境，像是很沈浸的感覺，但我沒有這個經驗，有時候就需要一直嘗試語氣，很有趣。」

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好歌聲與好才華讓BLACKPINK ROSÉ、BTS柾國都翻唱推薦過，也被紅髮艾德（Ed Sheeran）等天王青睞合作，還受邀參與Justin Bieber（小賈斯汀）專輯製作，並於2018年專輯《Hiding Place》橫掃拿下二座葛萊美獎。

▲朵蕾凱莉（Tori Kelly）受到許多歐美大咖欽點合作。（圖／翻攝自X）

笑容迷人的朵蕾凱莉先是聊到最新同名作品《Tori》「最有挑戰的就是有跳脫舒適圈的感覺，跟製作人們合作也很有趣，有很棒的時光，全新樣貌、全新的聲音，我很享受。」最推薦的一首歌是什麼？朵蕾凱莉毫無猶豫地說「是《spruce》」而這首歌別有意義，因為是與LE SSERAFIM隊長金采源夢幻獻聲。

朵蕾凱莉回憶起合作過程：「我們一直期待這首歌會變成女力經典，當采源錄製完她的部分時，馬上就讓這首歌更加分，我感覺就像是，這一切聽起來真的太完美了！」接著好奇問到喜愛現場飆歌的朵蕾凱莉最享受什麼，她自信地說：「其實當我在錄製專輯我已經可以幻想我的現場演出橋段該如何進行，所以每次都非常開心能在舞台上唱歌。」

▲朵蕾凱莉（Tori Kelly）曾與LE SSERAFIM隊長金采源合作。（圖／Live Nation Taiwan提供、翻攝自IG）

不過聊到台北，朵蕾凱莉激動表示「我聽說台北很多美食，你們一定不敢相信我多愛吃，是吃貨！真的很愛吃，所以我超期待到台北的！」她也提前預告：「8月17日除了基本的我和我的吉他，也會有一些舞蹈，一定會非常大聲高歌，絕對會有美好的時光，我很期待，不敢相信我要來台北了！」門票拓元系統最後熱賣中。