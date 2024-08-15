會計師罹早發性失智！洪小鈴新戲現場「還沒開拍」跟導演一起哭了

記者黃庠棻／台北報導

八點檔大愛劇《你好，我是誰2》以失智症議題為故事主軸，內容深度探討失智症家屬的無助與心酸。導演馮凱與主要演員洪小鈴昨（14）日接受POP Radio《POP最正點》主持人林書煒專訪。

▲《你好，我是誰2》馮凱、洪小鈴接受專訪。（圖／POP Radio提供）

洪小鈴談起最印象深刻的一場戲，是她無法接受失智確診，先生苦勸不要工作留在家休息，他可以照顧。她坦言「那場戲情緒很重，排戲時導演先跟尹昭德講戲，我一坐下來，聽到有人抽面紙的聲音，抬頭看，怎麼導演哭了，昭德哥眼眶也紅，一看受不了，我也拿著劇本擋住臉哭了」。

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▲《你好，我是誰2》馮凱、洪小鈴接受專訪。（圖／大愛電視提供）

洪小鈴飾演菁英會計師女強人，工作開始發生失誤，連客戶交代的事都會忘記，慢慢發現病癥，難以接受，透過檢查確診「早發性失智」，姊姊和老公得知後的心情起伏，幕幕牽動觀眾的心。馮凱受訪時說「一般來說，中壯年人心裡都會以為是更年期，不會想是得了失智」。

▲《你好，我是誰2》洪小鈴罹患早發性失智。（圖／大愛電視提供）

洪小鈴難以接受確診早發性失智的劇情，引發觀眾討論，收視節節攀升，洪小鈴坦言「自己對早發性失智起初完全不了解，接觸後才知道失智症不是老人的專利，年輕人也會得到」。面對戲中聽從先生尹昭德勸說而辭職，甚至去上烹飪班，希望過得正向積極，無奈的是，洪小鈴的自理能力逐漸下滑，挫折感越來越重。接下來，飾演姊姊的劉曉憶將帶洪小鈴到「互助家庭」，曾經首度見到寇世勳飾演的曹汶龍醫師時，就又嗆辣又高傲的洪小鈴，當又再次遇見寇世勳，將進入劇情新一波高峰。

▲《你好，我是誰2》洪小鈴罹患早發性失智。（圖／大愛電視提供）

▲《你好，我是誰2》洪小鈴罹患早發性失智。（圖／大愛電視提供）

洪小鈴飾演確診早發失智的心儀後，對於「陪伴」深深有感「我覺得要盡可能把重要的時間，都留給最親愛的家人，因為未知何時會來不曉得，無常不知道什麼時候會來」！洪小鈴在劇中詮釋早發性失智的情形，讓林書煒不禁想到已逝母親也是失智患者，自己曾經承擔照顧者的辛酸經歷。

林書煒在直播節目訪問時，勾起已逝母親的回憶，媽媽在52歲時以國中老師身份退休，開始跟著親友到處旅遊，但六、七年後，卻變得不太喜歡社交，起初懷疑是憂鬱症，還看了一年的門診，直到醫師建議做失智症相關的檢查，才確定確診失智；林書煒說「媽媽還曾經在天母走失超過十二小時，最後才在基隆被找到」。

洪小鈴罹患性早發性失智到最後甚至會失能；林書煒有次也對媽媽的行徑感到震驚「台劇有捏爆橘子，我媽捏爆木瓜，因為神經萎縮得厲害，已經不知道木瓜怎麼切，回到家地板都是木瓜籽、木瓜汁」，也因此，她將家中危險的物品都收起來，以免發生意外。林書煒感慨地說，她每天會問媽媽「我是誰」，到了第四年時，媽媽把她叫成奶奶的名字「那天的到來真的讓人崩潰，深刻理解到『忘記』這回事是很可怕的！」