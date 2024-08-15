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孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐爭議事件不斷，近日又傳出在參加真人秀時，與同場評審發生肢體衝突。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐爭議事件不斷，近日又傳出在參加真人秀時，與同場評審發生肢體衝突。（圖／翻攝自孫安佐IG）

圖文／CTWANT

星二代孫安佐先前因為在泰國涉毒、闖入陌生人民宅一事引發爭議，隨後與爸爸孫鵬鬧翻，甚至還帶瓦斯火槍現身信義區夜店，被檢警搜索，一連串脫序行為引起外界關注。沒想到日前宣布回歸正軌的他再次引發話題，孫安佐在參加真人秀節目《拳願之星》並擔任評審時，竟與同場評審發生肢體衝突。

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根據媒體報導指出，孫安佐近期在參加《拳願之星》真人秀，並擔任評審一職，然而孫安佐疑似在挑選選手時，對選手碎碎念並大聲嚷嚷，令選手感到不滿，質疑他擔任評審的資格。

出乎意料的是，孫安佐隨即掐住了旁邊評審的脖子，對方也立刻反擊，狠狠甩了他一巴掌，當場氣氛緊張，錄影一度中斷，場面極為尷尬。

對此，孫安佐的經紀人則向媒體表示，《拳願之星》是一檔真人實境秀，節目設計包括拳賽，旨在傳達日常小衝突無需過度擔心，「紛爭可以在拳賽中解決」，至於這場衝突是為了節目效果還是真實擦槍走火仍有待確認。

事實上，孫安佐請來網紅重讀教條擔任經紀人，不僅負責處理他的工作事宜，還成為他與父母之間的溝通橋樑。近期孫安佐也在社群媒體上積極分享動態，像是父親節時曬出一系列給爸爸孫鵬驚喜的影片，更在最後一家三口溫馨抱在一起，他獻吻又送禮，也承諾自己會努力往孝順路上走，似乎有意扭轉形象，展示出不同於以往暴走一面的自己，然而如今看來效果似乎並不理想。

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