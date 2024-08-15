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籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

記者蔡琛儀／台北報導

身為「樂天女孩」（Rakuten Girls）總隊長的籃籃，近日被爆出和味全龍成員郭嚴文熱戀中，甚至被惡意爆料與其他樂天女孩鬧翻，雙面人等傳聞，讓籃籃事後受訪忍不住哽咽，坦言很難過；昨（14日）樂天女孩成員邱紫庭（小紫）、宋宋、楊曉帆（小帆）出席FIF打歌舞台《夏日冒險Summer Adventure》彩排，也正面曝光真相了。

▲▼FIF打歌舞台《夏日冒險Summer Adventure》。（圖／FIF打歌舞台提供）

▲小帆替籃籃說話。（圖／FIF打歌舞台提供）

有爆料指出，樂天女孩們原本協議好一起寄信向球團爭取工作合約，不過籃籃卻因為怕得罪高層，最後沒有將信寄出，籃籃澄清是她談合約的時間跟大家不一樣，覺得自己沒有立場參與這件事情，也沒辦法跟大家談合約內容的條件；小帆解釋，確實每一個人的合約狀況不一樣，談的時間也不同，「在時間點上可能有一點點誤差，每個人聽的時間會不太一樣，像我就是那種比較資深的，就會又更不一樣了。」並替籃籃抱不平：「我覺得標題寫那個雙面就有點太嚴重了。」

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對於之前被爆出女孩們被欠薪，她表示，之前女孩們向球團反應的事項，球團也都聽到了，最近球團也已步入軌道，目前大家都按時拿到薪資，「因為我們今年有很多調動，所以在銜接上、業務流程上真的是有一點繁瑣，不管女孩跟行政，都有很大的調動。」而小紫透露之前看新聞才發現自己確實也有少領薪水，但向球團反應之後都解決了。

▲▼華視綜藝節目 天才衝衝衝 錄影開棚 徐乃麟 曾國城 張文綺 徐凱希 籃籃 巫苡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲籃籃最近人紅是非多。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

至於籃籃和郭嚴文的緋聞，小帆表示因不清楚事情不方便多說，應讓籃籃自己說較好；也透露球團確實都有提醒她們不要和同隊球員談戀愛，是否可接受跨隊戀情？她們笑說：「沒有特別說不行。」

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