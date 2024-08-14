阿沁嫩妻突缺席主持工作　他心疼揭真相：老婆說什麼都OK

記者蔡琛儀／台北報導

「F.I.R.飛兒樂團」前吉他手阿沁老婆花花在今年3月因持有大麻被逮，引發軒然大波，後來花花獲緩起訴並自費戒癮治療，今（14）日花花原定擔任FIF打歌舞台《夏日冒險Summer Adventure》主持，卻臨時因身體不適臨時缺席，阿沁也幫老婆澄清，表示老婆感冒、上吐下瀉才沒有到場。

▲阿沁（右）今天出席FIF打歌舞台彩排。（圖／FIF打歌舞台提供）

阿信心疼說：「站在老公立場，希望她好好休息，她今天早上起床跟我說『老公，我可以在家睡覺嗎？』老婆說什麼都OK啊！」而花花爆發呼麻事件後仍承受許多網友攻擊，對此阿沁也無奈說「該寫的都寫在（臉書）上了。」

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FIF打歌舞台《夏日冒險Summer Adventure》今除了阿沁出席，還有莊錠欣（Elkie）、日光之橙小分隊ELL&s 、女團「MEME」、啦啦隊女神邱紫庭、宋宋、楊曉帆、歌手文慧如、各務禮美奈等藝人，今都到場為首場演出進行彩排。主辦單位創音娛樂執行長李軒易Ian負責人表示：「FIF將定期每月舉辦一次，會邀請天王天后巡演的幕後視訊燈光團隊、金音獎與專業音樂舞美人才，共同為歌手打造一個音樂節形式的精緻打歌舞台。」未來來除了華語歌手、也期待邀請日韓藝人登上台灣的打歌舞台。

▲FIF打歌舞台《夏日冒險Summer Adventure》彩排有超多藝人共襄盛舉。（圖／FIF打歌舞台提供）