《國光》網美遭渣夫背叛「清空配偶欄」！　心碎發聲：婚姻不容易

記者王靖淳／綜合報導

健身網美Mika曾以「美女物理治療師」的身分登上節目《國光幫幫忙》，她在今年宣布結束2年婚姻，今（14）日被週刊爆料，婚姻告吹的原因是男方不僅在婚內出軌、約砲，甚至還趁彼此出國旅遊時去買春，不堪經歷曝光後，立即掀起各界討論。為此，Mika稍早也在IG限動發聲，秀出身分證配偶欄空白的照片，同時也感嘆婚姻真的不容易。

▲Mika曾以「美女物理治療師」的身分上節目《國光幫幫忙》。（圖／翻攝自Instagram／milk.du84）

Mika坦言，她慶幸在有孩子之前就發現了前夫的問題，得以及時做出選擇和止損，並且因為經濟獨立，才能在面對這些困難時有所依靠。她分享對婚姻的深刻感悟，感嘆寫道：「真的不容易。」Mika提到，婚姻是兩個人基於愛情和信任而結合的，但誰也無法預料到，深愛的人會背叛自己。

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▲Mika清空身分證配偶欄。（圖／翻攝自Instagram／milk.du84）

Mika透露，在看了一些網友的留言後，讓她感受到社會對男女之間關係的刻板印象，例如「男方看起來有錢，所以女方是因為錢嫁給他」、「還不是為了錢」、「愛買春，是不是元配要檢討」等言論。她認為，這些觀點反映出女性在經濟上被視為依附他人的普遍看法，甚至在事後還會成為被攻擊的武器。

▲Mika在IG限動發聲。（圖／翻攝自Instagram／milk.du84）



Mika探討婚姻中經濟不平等的問題，特別是在有小孩的婚姻中，女性往往因生育和育兒而被迫放棄工作，這導致她們在長期內失去經濟獨立和儲蓄能力。在這樣的情況下，即使男性有不忠行為，女性也可能因為缺乏話語權，而難以捍衛自己的權益。因此，Mika呼籲女性要保護自己，保持經濟獨立，以應對可能的困境。

【Mika的IG限動全文】

謝謝各位的關心，也有許多的討論質疑與批評，新聞一出來，有些留言能看出在社會上是怎麼給男、女生貼標籤，「男方看起來有錢，所以女方是因為錢嫁給他」、「還不是為了錢」、「愛買春，是不是元配要檢討」。這些言論上說明在這社會，女性在經濟上好像就是依附的那方？女生就是看錢才結婚等等印象，而這也成為事後他拿來攻擊的武器。

假設今天有小孩的婚姻呢？女方可能就得因為生育而放棄工作收入，如日後照顧小孩，長期導致沒有經濟能力跟儲蓄。這樣不等對等的狀況，也會讓女性處於弱勢，即使男生出軌也難以有話語權。

我很慶幸我們在有小孩之前，事情就被發現了，可以在最短的時間內做出選擇跟止損。也慶幸保有經濟上的獨立，請律師要錢、打官司要錢，經濟的獨立才能在婚姻取得應得的權益，也慶幸在被不實謠言造謠後，有個網路平台可以為我自己澄清發聲。

經過這段婚姻，可以深刻感受到婚姻是多不容易，兩人當初因為相愛，互信而結婚，誰都沒想到曾經深愛的人會這樣背叛自己，女生真要保護自己！婚姻真的不容易，也很值得省思。