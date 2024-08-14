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大元爆料鼓鼓偶包重「廚藝照不給發」！　甜誇：不愧是大師

記者王靖淳／綜合報導

女星大元（林艾璇）和歌手鼓鼓（呂思緯）愛情長跑長達11年的時間，男方在去年認愛，今年3月更驚喜在演唱會上向女友求婚，讓大元當場落淚答應：「我願意。」小倆口平時會在社群隔空放閃，今（14）日大元更在IG限動PO出鼓鼓的廚藝成果，除了爆料對方偶包重之外，同時也甜蜜大讚：「不愧是大師，真的很好吃！」

▲大元。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元今年3月答應鼓鼓的求婚。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元透露，鼓鼓在準備炒蛤蜊的過程中，邊炒邊自稱自己是炒蛤蜊大師，讓當時在自拍的她忍不住笑了出來，接著也在限動秀出對方的廚藝成果照。不過，當大元準備發布照片時，鼓鼓卻向她表示，由於這道菜沒有加辣椒，認為菜的色澤不好看，因此建議對方不要發。然而，這番話讓大元感到有趣，因為對方似乎很在意照片的美觀，展現十足的偶像包袱。

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▲大元。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元大讚鼓鼓的廚藝很棒。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

事實上，對大元來說，這道菜的美味才是最重要的，她在文中表示，這道炒蛤蜊雖然外觀可能不如加了辣椒那樣鮮豔，但重點是她覺得真的很好吃，同時也對鼓鼓的廚藝讚不絕口，甜蜜稱讚他為「炒蛤蜊大師」，最後更在文末打趣說：「以後請叫他呂大師！」

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關鍵字

大元, 求婚, 愛情長跑, 鼓鼓, 呂思緯, 放閃, 曬恩愛

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