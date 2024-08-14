與夏克立離婚官司纏訟2年！　黃嘉千「確定恢單」親口發聲了

記者黃庠棻／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在今（14）日落幕，日前女方出席舞台劇記者會時，透露官司將在8月收尾，當時雙手握拳說「對！很開心，但現在就是專注在舞台劇。」沒想到8月中就順利解決，對此，黃嘉千也做出回應。

▲黃嘉千跟夏克立確認離婚。（圖／記者黃克翔攝）

黃嘉千透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，低調說道「黃嘉千所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。感謝司法，感謝大家。」

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▲黃嘉千回應離婚一事。（圖／記者黃克翔攝）

2022年黃嘉千向士林地院訴請離婚，但2人於夏克立家鄉加拿大也有訴訟。夏先前透露為官司已燒了560萬，更指出有2億資產在黃手上，而黃日前也打破沈默說，沒取得加拿大公民身份，全因夏不願辦理，自己被「像打冰上曲棍球那樣施暴」後，擔憂報警會與家人分開，只好向郎祖筠求助後，郎才替她介紹加拿大的律師朋友，提出離婚訴訟，在加拿大一審勝訴，並駁回夏二審要求，黃才依法帶著家人返回台灣打離婚官司。

士林地院家事庭經702天審理，認雙方審理時，有何回復夫妻感情積極作為，顯見情感嚴重破裂，客觀難期待繼續經營幸福婚姻等，今（14）日判准離婚、親權女方單獨監護。