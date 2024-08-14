超暖！75歲李炳輝陷經濟困難　蕭敬騰出手「大咖主持人也秘密金援」

記者蔡琛儀／台北報導

藝人李炳輝近期受邀參與2024「臺北Run for Dream」活動，與多位身障藝人在新北投捷運站前廣場演出。曾兩度中風的李炳輝，太太也中風並罹患帕金森氏症，夫妻倆近年都身體狀況不佳，但他仍堅持親自帶太太回診，並繼續歌唱，積極參與公益活動。

▲李炳輝雖身體、經濟狀況不佳，但仍熱心公益。（圖／中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

他透露，老婆身體狀況已經有所控制，血壓和血糖都盡量控制在正常範圍內。「但她的身體仍不穩定，偶爾會出現走路不穩和突然跌倒的情況。最嚴重的一次是在路上跌倒，撞斷了上排牙齒，當時血流不止，只好全部拔掉。」此外，老婆本來應該要裝心導管，但是因為每支導管要九萬元，而且要動刀後才知道要裝幾支，雖然有很多好友主動表示要共同幫忙負擔，但妻子不想欠人情，只希望李炳輝能有更多表演機會來自力更生，目前有請外籍看護日夜照顧另一半。

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李炳輝現在附近市場做街頭藝術表演，但收入非常差，怕染病的他也去打了疫苗，雖燃沒有確診，但體力一直都不太好。去年底報載李炳輝沒有接到尾牙，引起社會大眾關心，李炳輝感恩說後來有接到兩場尾牙。「一場是台南的施太太邀請的，她還在我最需要幫助時買了我的手風琴。」另一場則是金曲歌王蕭敬騰的邀請，還有主持人康康私下捐款五萬元，幫助他們度過難關，讓他十分感激。

▲▼李炳輝相當感謝台南施太太、蕭敬騰及康康出手相援 。（圖／資料照／記者黃克翔攝、翻攝康康臉書）

儘管赴台南路途遙遠且兩夫妻行動不便，李炳輝當時是坐輪椅上下車的。抵達後，夫妻倆去上廁所，因現場只有蹲式馬桶，太太蹲下去後起不來，最後跌倒在地。幸虧有旅客幫忙向工作人員求助，才幫助太太起身，最終借到輪椅，夫妻被接送到會場順利演出。此後，老婆外出時會穿紙尿褲，防止意外發生。