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蜘蛛人最強世仇！好萊塢男神「裸上身露巨肌」漫威R級預告曝光

記者黃庠棻／台北報導

漫威最經典的惡棍英雄、同時也是蜘蛛人最強大的死對頭，《獵人克萊文》於今（14）日推出最新R級預告，由好萊塢新一代魅力男星亞倫泰勒強森主演，《獵人克萊文》將是繼《死侍與金鋼狼》後，今年另一部備受期待的限制級超級英雄電影。

▲《獵人克萊文》。（圖／索尼影業提供）

▲《獵人克萊文》海報曝光。（圖／索尼影業提供）

預告中克萊文用尖牙插爆敵人頸動脈、捕獸夾爆頭的血腥畫面，令人期待這部專屬成人的超級英雄片極限在哪裡，血肉橫飛的打鬥場面也將忠實呈現克萊文殘暴的一面。

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▲《獵人克萊文》。（圖／翻攝自YouTube／Sony Pictures 索尼影業）

▲亞倫泰勒強森主演《獵人克萊文》。（圖／翻攝自YouTube／Sony Pictures 索尼影業）

金獎影帝羅素克洛在電影中飾演影響克萊文一生的父親，在這個權威家庭中成長的克萊文，掙扎地獲得父親的認同和尋找屬於自己的使命，並且在復仇的路上矯正地下世界的秩序。

▲《獵人克萊文》。（圖／翻攝自YouTube／Sony Pictures 索尼影業）

▲羅素克洛飾演亞倫泰勒強森的父親。（圖／翻攝自YouTube／Sony Pictures 索尼影業）

盛傳為下一任007龐德接班人的性感男星亞倫泰勒強森，在電影中大露精實的完美身材，超猛六塊肌搭上充滿野性的獅子鬃毛披風，毫不留情殺爆敵人。對於網友好奇的血腥尺度，亞倫泰勒強森也給出了令人期待的答案，說道「任何熟悉漫畫和克萊文的粉絲，一定都知道他是一個讓人聞風喪膽的獵人、一位訓練有素的殺手，所以當然，這一定會是一部血流成河的R級電影！」

▲《獵人克萊文》。（圖／翻攝自YouTube／Sony Pictures 索尼影業）

▲亞倫泰勒強森大秀身材。（圖／翻攝自YouTube／Sony Pictures 索尼影業）
在最新曝光的預告片中，最讓網友興奮的莫過於犀牛人的變身型態，如巨人般的龐大身軀、岩石般的堅硬皮膚，和頭頂的尖銳犀牛角，能夠頂起高速行駛中的卡車，近乎無敵的犀牛人將成為獵人克萊文最強悍的對手，兩人之間的頂尖對決讓網友直呼迫不及待了。《獵人克萊文》將於2024年12月13日（週五）正式上映。

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獵人克萊文, 亞倫泰勒強森

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