江蕙有望復出　動力火車一聽竟驚吐：可以封麥了！

記者蔡琛儀／台北報導

近日北高兩地紛紛拱天后江蕙（二姐）復出，甚至到大巨蛋開唱，昨晚江蕙終於發聲，坦言對於復出有些心動，動力火車今出席計程車平台記者會，聽聞此事，尤秋興表示：「我們可以封麥啦！」顏志琳也直呼：「真的假的？那大家有耳福了！」問到是否希望與天后合作？動力火車也笑說：「如果她願意的話，不然她唱台語我們唱國語，應該也OK。」

▲動力火車近年人氣超旺，代言一個接一個。（圖／記者屠惠剛攝）

動力火車近年來人氣高，不僅演唱會場場爆滿，更成為廠商寵兒，今年已有按摩椅、手遊、計程車等代言，尤秋興感性說，很珍惜這幾年的成績，「對我們有很大的幫助，不管是經濟、名氣、家人，賺多點錢就可以幫助到家人。」他坦言有考慮在屏東老家買地蓋房，因為每次過年回去都只能和老婆窩在哥哥家的小房間，但因他們長住台北，因此還要再思考看看，問他們是否有考慮再買房？尤秋興用一隻手作勢算數：「台北有1、2、3間...我是幫顏志琳算的！」讓眾人大笑，隨後他才說在台北有一間房，而顏志琳也認台北以外有買房。

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尤秋興說，以前低潮的時候，台下只有零落掌聲，甚至一個代言都沒有，現在歌迷眾多，被認出的機會也變高，出去吃飯也常被店家招待，讓他們很感激。不過尤秋興說，有時遇到熱情歌迷希望他們跟自己的家人講電話打招呼，他會覺得不太妥當，被虧是太紅的困擾，他笑說：「這就是我們的困擾，但我們就盡量做友善的表現。」

▲動力火車今在活動上改編〈忠孝東路走九遍〉成〈忠孝東路攔九遍〉演繹叫不到計程車的窘境。（圖／記者屠惠剛攝）

而他們先前也透露很希望能唱大巨蛋，尤秋興說，後年應該算是最好的時機，打趣：「再往後一點可能就越來越不紅、走下坡，連小巨蛋都不行。」