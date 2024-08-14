桃園電影節隱藏驚喜曝光！張雨生「世紀金曲」登上大銀幕

記者許逸群／台北報導

桃園電影節「特別放映」單元，隱藏大驚喜！1988年由已故創作天王張雨生唱紅整個華人世界的經典金曲《我的未來不是夢》，事隔36年，竟然在瘋狂職場喜劇《年會不能停》登上大銀幕，以21世紀的嶄新面貌滿血復活！

▲職場喜劇《年會不能停》中穿插了張雨生的經典歌曲《我的未來不是夢》。（圖／桃園電影節提供）

職場瘋狂喜劇《年會不能停》今年春節賀歲檔在大陸票房創下5周連霸冠軍紀錄，衝出人民幣12.92億元（約台幣58.5億元）的傲人成績，故事描述偏僻鄉鎮的小小工人，在陰錯陽差、接二連三的誤會之下，將錯就錯，一路高升進入總公司變成大主管的驚奇旅程。

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雖然《年會不能停》是以大陸都會白領生活為背景，但台灣觀眾卻特別容易在電影找到共鳴，因為從影片一開場，直到結局，都能聽到熟悉的旋律《我的未來不是夢》。這首描寫年輕人努力向上、積極正面打拚的經典金曲，在片中不但貫穿男主角笑中帶淚的奮鬥歷程。

▲成龍的電影《傳說》為2005年經典電影《神話》的續集。（圖／桃園電影節提供）

「特別放映」中另一部驚喜作品，則是動作巨星成龍與老搭檔導演唐季禮再次攜手推出的《傳說》，此片也是2005年票房奇蹟《神話》的續集。「傳說」描述考古學家房教授（成龍飾）與助手王靖（張藝興飾）因為一塊神秘的薩滿古玉，穿越時空回到了千年之前的西漢，帶領騎兵抵抗匈奴的故事。