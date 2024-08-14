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台劇3鮮肉男星大秀「冰塊盒腹肌」　游泳穿緊身褲…真實身材曝光

記者黃庠棻／台北報導

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，圍繞友情、初戀及自我認同元素，即將於8月30日播出，今（14）日曝光預告「高中男生篇」，劇中3帥詹懷雲、黃信赫、金東昱不僅在「有交過女朋友嗎」、「怎麼追女生」的戀愛話題上互虧，更曝光3人穿緊身泳褲在游泳池邊暖身、展露結實身材的養眼畫面。

▲《讓我看見你是誰》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《讓我看見你是誰》即將開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

對於挑戰拍攝下水戲，詹懷雲表示自己常往海邊跑，平時就很喜歡玩水，拍攝前滿平常心，反倒是黃信赫透露自己其實不會游泳，因此特地去上游泳課，也有跟劇中好友金東昱討教技巧，黃信赫說「他們兩人都超淡定，反而是我當天很緊張，不過東昱說覺得我算是有天分，學習速度很快，雖然這樣說但我多少還是會怕怕的，只能努力滿足導演的要求。」

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▲《讓我看見你是誰》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《讓我看見你是誰》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《讓我看見你是誰》詹懷雲、黃信赫、金東昱大秀身材。（圖／CATCHPLAY+提供）

《讓我看見你是誰》預告中，除了呈現高中生會有的戀愛煩惱話題，更充滿青澀又令人害羞的粉紅泡泡畫面，對於3帥是否曾有過被人告白的經驗，黃信赫透露，以前唸書時曾在樓梯間被告白過一次，透露「有一位學妹在樓梯間拿巧克力送我，當面跟我告白，這是我這輩子唯一一次被告白，當下真的滿害羞緊張的」，他也提到此次飾演校草「羅紹賢」，劇中也有被雷嘉汭當面告白的情節，不忘對粉絲喊話「這部戲不僅充滿粉紅泡泡，還有喜劇的氛圍，會讓你開開心心然後心臟砰砰跳地看完！」

▲《讓我看見你是誰》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《讓我看見你是誰》黃信赫飾演校草。（圖／CATCHPLAY+提供）

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》由《正負之間》導演姜秉辰，聯手《俗女養成記》編劇黃馨萱共同創作，集結新一代亮眼新星詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演，其他卡司包括屈中恆、陸明君、洪都拉斯、林暐恆(阿KEN)、高英軒、黑嘉嘉、阮氏翠恆、張睿家、張詩盈、黃尚禾、李至正、許乃涵、初孟軒、胡瑋杰、王真琳、鄭齊磊、莫愛芳。將在8月30日起播出。

▲《讓我看見你是誰》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《讓我看見你是誰》即將開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

《讓我看見你是誰》描述台越混血新二代陽光妹張仰仰（雷嘉汭 飾）和文藝怪咖葉筱茼（鄭宇恩 飾）是無話不談的好友，對初戀充滿憧憬的仰仰，為了親近心儀的校草羅紹賢（黃信赫 飾），拉著筱茼一起加入冷門的民族舞蹈社；滿腦奇思異想的筱筒，總將點子都記錄在日記本中，不料日記本卻在一場咖啡廳的混亂中遺失。而引發混亂的始作俑者，竟是羅紹賢與其他兩個民舞社社員古盛鑫（詹懷雲 飾）和齊家彥（金東昱 飾），三男兩女的緣分因一本日記本被串起，五人的青春紀事就此展開。

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