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張曼玉「秘戀導演」鬧翻鍾楚紅！　許聖梅爆「影后級演技」被女星反咬

記者孟育民／台北報導

JET綜合台推出全新娛樂談話性節目《娛樂頭版頭》，由資深美女主播丁靜怡主持，為觀眾聚焦娛樂圈最新話題，節目每集攜手資深影視娛樂名嘴深度解讀娛樂圈熱點新聞，挖掘明星台前幕後的故事，最新一集節目邀請到許聖梅、麥若愚及粘嫦鈺三位名嘴，共同熱議近期的熱門夯劇《影后》，許聖梅認為《影后》這齣劇不在於誰真正得到影后，誰拿並不是重點，許聖梅笑說：「很多人在戲裡面的演技一般，但是私生活或是私底下的演技絕對是影后級別的！」

▲▼許聖梅、主持人丁靜怡、粘嫦鈺、麥若愚錄製新節目。（圖／JET綜合台提供）

▲許聖梅、主持人丁靜怡、粘嫦鈺、麥若愚錄製新節目。（圖／JET綜合台提供）

許聖梅直接爆料了一段「影后級演技」的真人趣事，當時她還在報社工作，夏天會找藝人來拍攝清涼照，製作成專題報導，有一天某位當紅女星主動打給她，要求參與清涼專題拍攝，並自掏腰包指定要找的小鮮肉攝影師，拍攝過程中，女藝人以各種巧妙方式「撩」攝影師，不僅不讓服裝師調整服裝，請攝影師幫忙調整，還假借攝影之名頻頻靠近小鮮肉，結果隔天新聞一刊登，其他家報社大跳腳說為什麼只讓他們拍，事後該女星卻轉而在其他媒體上哭訴自己是被騙來拍攝的，讓許聖梅驚呼：「這演技根本無人能敵！」

▲▼許聖梅、主持人丁靜怡、粘嫦鈺、麥若愚錄製新節目。（圖／JET綜合台提供）

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▲許聖梅爆「影后級演技」，當紅女星撩攝影師反咬被騙拍清涼照。（圖／JET綜合台提供）
此外，《影后》劇中楊謹華與謝盈萱飾演的閨密鬧翻情節，被指在影射楊謹華與蕭亞軒的撕裂閨蜜情，掀起觀眾對明星友誼的熱議，麥若愚分享曾經親暱無間的張曼玉與鐘楚紅兩人先後談了戀愛，張曼玉卻在一次採訪中，無意間透露鍾楚紅與當時尚未成婚的廣告才子朱家鼎穩定同居，沒想到讓重視隱私的鍾楚紅大感受傷與憤怒，鍾楚紅隨後也在另一個採訪中反擊，曝光張曼玉與導演爾冬陞的秘密戀情，沒想到這條消息迅速成為當時頭版頭條，成為輿論焦點，結果張曼玉生氣地公開宣布與鍾楚紅斷絕來往，為這段曾被傳為佳話的天后友誼劃下句點。

▲▼許聖梅、主持人丁靜怡、粘嫦鈺、麥若愚錄製新節目。（圖／JET綜合台提供）

▲麥若愚分享演藝圈友誼破裂的故事。（圖／JET綜合台提供）

粘嫦鈺也指出不只是演藝圈，其實選美是最激烈的野蠻遊戲，尤其香港選美更是暗潮洶湧，李嘉欣號稱「最美港姐」，想當年，年僅18歲的李嘉欣以大熱門姿態稱霸香港小姐選拔，大家理所當然的認為她就是「最上鏡小姐」得主，不過沒想到要頒獎的前一晚，李嘉欣得知獲得這項殊榮的其實是亞軍陳淑蘭，甚至有可能連后冠都有可能不是她，讓她花容失色，焦慮了一整晚，倪震當時想追李嘉欣，為了安慰她，特地陪她遊車河一整晚，結果不知道用什麼方法，第二天揭曉的時候，雖然「最上鏡小姐」仍然是陳淑蘭，但是香港小姐后冠卻是由李嘉欣獲得，粘嫦鈺認為倪震感覺起到作用。

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丁靜怡, 粘嫦鈺, 麥若愚, 影后, 鍾楚紅, 張曼玉

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